CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA CONCRETA IMPORTANTE HITO CON INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad y en conjunto con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), concretó un nuevo avance en la construcción del camino Vicuña–Yendegaia con la instalación de un puente modular sobre un afluente del río Toledo, en la comuna de Timaukel.

La estructura mecano, de 36,58 metros de longitud y 7,35 metros de ancho, permitirá el tránsito bidireccional de vehículos pesados, facilitando la continuidad de las obras en una de las zonas más aisladas y complejas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El hito fue encabezado por el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, junto a autoridades del CMT.

Actualmente, la Etapa XI contempla la construcción de 13 kilómetros de un nuevo camino, con una inversión cercana a los $18 mil millones y un avance físico del 83%. El proyecto busca mejorar la conectividad entre Estancia Vicuña y el sector de Yendegaia, acercando el eje vial hacia el Canal Beagle.

Desde el MOP destacaron que esta iniciativa es ejecutada mediante un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo, mientras que las autoridades regionales subrayaron que el proyecto fortalecerá la integración territorial, facilitará futuras actividades productivas y turísticas, y reforzará la presencia del Estado en una zona de alto valor estratégico. La proyección es que el camino quede concluido durante 2029.

​

