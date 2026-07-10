AL GORE CREE QUE BACHELET SERÍA UNA "FANTÁSTICA" SECRETARIA GENERAL DE LA ONU

De visita en Chile, el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, estimó que nuestra exmandataria Michelle Bachelet "sería una fantástica secretaria general" de la Organización de Naciones Unidas.

El también protagonista del documental "La Verdad Incómoda" fue consultado por la candidatura de la expresidenta ante la ONU en una entrevista con Meganoticias, oportunidad en la que se declaró como "un gran admirador de Michelle Bachelet".

"Me parece fantástico (que se haya postulado), y espero que el próximo secretario general adopte el mismo enfoque que ha tenido António Guterres en el cargo", planteó el activista medioambiental.

En vista de la trayectoria política de la expresidenta, Gore opinó que "ha hecho una labor magnífica y siento un profundo respeto por Michelle Bachelet. Creo que sería una fantástica secretaria general de la ONU, y le deseo lo mejor".

La exautoridad estadounidense también le bajó el perfil a la influencia real del mandatario Donald Trump, de quien es un férreo detractor: "A veces en EE.UU. y en el hemisferio occidental tenemos la impresión de que todo lo que dice domina la realidad, pero no es así".

"Él puede fanfarronear, echar humo y enfurecerse, pero la realidad de nuestras circunstancias se está imponiendo a su oposición", comentó.

Fuente: cooperativa.cl



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