HIF GLOBAL RENUEVA CERTIFICACIÓN ISCC EU RFNBO, REFORZANDO SU CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR E-COMBUSTIBLES CERTIFICADOS

La planta de e-Combustibles HIF Haru Oni de HIF Global ha renovado su certificación ISCC EU para la producción de Combustibles Renovables de Origen No Biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) bajo la Directiva de Energías Renovables III (RED III) de la Unión Europea, reforzando su posición como pionera en producción certificada de e-Combustibles.

Esta certificación confirma que la planta continúa cumpliendo con el marco de sostenibilidad de la Unión Europea para los RFNBO, incluidos los requisitos relacionados con el uso de electricidad renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la trazabilidad y cadena de suministro.

"Reconocida por segunda vez bajo el esquema ISCC EU, esta certificación refleja nuestro cumplimiento continuo con los requisitos de la Unión Europea para la producción de RFNBO. HIF Haru Oni sigue siendo la única planta fuera de la Unión Europea certificada para la producción de e-Metanol RFNBO y la primera del mundo certificada para la producción de e-Gasolina RFNBO", señaló Diego Fettweis, Gerente Comercial de HIF Global.

Emitida por TÜV SÜD, ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) es un sistema de certificación independiente con sede en Alemania y reconocido por la Comisión Europea. Abarca toda la cadena de valor de Haru Oni, incluyendo el suministro de dióxido de carbono, la producción de hidrógeno y la fabricación de e-Metanol, e-Gasolina y e-LG, confirmando la capacidad de la planta para producir combustibles que cumplen con los requisitos de certificación aplicables para RFNBO.

Ubicada en Punta Arenas, Chile, HIF Haru Oni es la primera planta integrada de e-Combustibles del mundo, produciendo combustibles sintéticos a partir de electricidad renovable, dióxido de carbono reciclado e hidrógeno verde. Desde 2022, produce e-Metanol, e-Gasolina y e-LG, demostrando la viabilidad técnica de los e-Combustibles como una solución escalable para contribuir a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar