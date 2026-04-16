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16 de abril de 2026

OTIC CCHC Y ONG CANALES DESTACAN AVANCES EN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN JÓVENES DE LA REGIÓN

Buenos días región.

oticcchc

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Claudia Jaña, subgerente de innovación social del OTIC CChC, abordó los principales resultados del cierre del piloto Certifica TP en Magallanes, iniciativa desarrollada junto a ONG Canales y presentada oficialmente el miércoles 15 de abril en el Hotel José Nogueira.

El programa tuvo como objetivo fortalecer la certificación de competencias en jóvenes de la región, poniendo el foco en la validación de habilidades bajo estándares definidos. En ese contexto, Jaña explicó que uno de los ejes centrales fue orientar el proceso formativo hacia la certificación más que únicamente a la capacitación. “como logramos que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios y la practica para poder ser certificados con los perfiles chile valora...trabajar para la certificacion no necesariamente para la capacitación”.

Uno de los aspectos que destacó la iniciativa fue la participación de las familias en el proceso, lo que, según se evidenció, tuvo un impacto significativo en el compromiso de los estudiantes. “dentro de los temas que nos llamo la atencion es que cuando lanzamos la campaña el gobernador estaba muy interesado en que fueran las familias y nos dimos cuenta de que eso fue muy positivo, porque para las familias tambien se volvio un desafio, algo muy importante”.

En esa misma línea, se relevó el cambio de percepción en padres y apoderados respecto a la certificación de competencias, entendiéndola como una herramienta concreta para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes. “los padres y apoderados entienden el valor de una certificación”. El cierre del piloto deja como principal conclusión la importancia de articular formación técnica, certificación y entorno familiar, como elementos clave para potenciar la empleabilidad juvenil en Magallanes.



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