Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de marzo de 2026

CCHC CELEBRA DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA DE LA CONSTRUCCIÓN AGRADECIENDO A LAS MÁS DE OCHO MIL PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SECTOR EN MAGALLANES

La conmemoración, que se realizó en la obra de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, llevó el lema "El valor de construir está en ti" y se enmarca en el aniversario n°75 del gremio.

Día del Trabajador Magallanes 2026 (31)
Con el lema "El valor de construir está en ti", la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes celebró este 19 de marzo el Día del Trabajador y Trabajadora de la Construcción, hito en el que el gremio agradeció a las más de ocho mil personas que se desempeñan día a día en la industria en la región.
 
La actividad se realizó en la obra nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, un proyecto que está siendo ejecutado por la Constructora Bravo Izquierdo. El acto contó con la asistencia de Ericka Farías, Delegada Presidencial de Magallanes; Axel González, Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional y representante del Gobernador en el evento; Jorge Cortés, seremi (s) MOP Magallanes; Coronel Gonzalo Larenas, prefecto de la Prefectura de Carabineros Magallanes; y los Consejeros Regionales (CORE) Roxana Gallardo, Antonio Bradasic y Nano Soto, entre otras autoridades.
 
Durante el evento, el presidente de CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, se dirigió a los presentes para saludarlos en su día: "Con este acto queremos reconocer a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, quienes son parte fundamental de nuestra actividad. Cada 19 de marzo destacamos su importante rol en el desarrollo de la región y del país. En Magallanes, las condiciones climáticas muchas veces hacen que el trabajo en obra sea especialmente exigente. A esto se suma que vivimos en la región más austral, lo que implica construir con frecuencia en lugares remotos. Por ello, dedicarse a la construcción en Magallanes es tremendamente desafiante y complejo, lo que genera un doble orgullo. Valoramos profundamente a todas y todos quienes forman parte de nuestro sector".
 
Más de ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras trabajan día a día en la obra de la nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas. Este nuevo edificio contempla una inversión total de $14.252 millones, financiados en un 46% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y en un 54% por Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Logística.
 
La Delegada Presidencial de Magallanes y Antártica Chilena, Ericka Farías, valoró la labor de los trabajadores y trabajadoras del sector y remarcó la importancia que tiene esta actividad para la región. 
 
"Fue una ceremonia muy significativa y simbólica, en la que se reconoció a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, quienes son el principal motor de la industria. Para nosotros son fundamentales, ya que sin su compromiso, eficiencia y dedicación, las obras no podrían ejecutarse en los plazos que el Estado requiere. Por lo tanto, su valor es enorme. Asimismo, es importante destacar que este acto se realizó en la Primera Comisaría, lo que nos llena de orgullo. Se trata de una infraestructura de alto estándar, que contribuirá a combatir la delincuencia y la criminalidad, y que será un pilar clave para fortalecer la seguridad pública", aseguró la Delegada Presidencial.
 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PREMIADOS
 
Omar Vargas, presidente del Consejo Social de CChC Magallanes, remarcó que este año la conmemoración se enmarca en el aniversario 75° de la CChC, gremio que desde sus inicios ha puesto a disposición de las empresas socias distintas herramientas para impulsar el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras y también de sus familias, alineándose con su misión: mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
"A lo largo de estos 75 años desde la creación de nuestro gremio, se fortalecieron significativamente los beneficios sociales impulsados desde sus inicios, los que hoy alcanzan una mayor cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Fue muy grato haberlos acompañado y felicitado en su día, reconociendo a quienes, con sus manos y herramientas, impulsan el desarrollo regional: construyen ciudad, construyen región y también construyen país", indicó Vargas.
 
Durante la actividad se reconocieron seis trabajadores de la obra, quienes se destacan por ser muy responsables, tener una excelente actitud para realizar sus labores en la obra y usar correctamente sus elementos de protección personal: José Segundo Millán Gueichatureo; Juan Carlos Nahuelneri Mancilla; José Rolando Ojeda González; Jessica Alejandra Mansilla Coney; José Armando Varela; e Iván Patricio Quinchen Pérez. También se premió a don Iván Mauricio Delgado Parra, quien no estuvo presente en la ceremonia.
 
José Ojeda González, oriundo de Puerto Montt y con 25 años de trayectoria en el sector de la construcción, se mostró sorprendido por el reconocimiento recibido: "En mis primeros años en Magallanes me costó adaptarme, porque fue un cambio muy grande, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Fue un acto muy bonito, estoy muy agradecido".
 
Otra de las premiadas fue Jessica Mansilla Coney, quien destacó el trato igualitario que ha recibido en un rubro históricamente masculinizado: "Este reconocimiento fue una gran sorpresa para mí. Llevo aproximadamente seis años en la construcción y para mí el trabajo es algo normal; me considero una persona más en la obra. Todos trabajamos por igual, no me tratan diferente por ser mujer y yo tampoco me achico", señaló.
 
Finalmente, durante el desarrollo del evento de conmemoración, Fundación CChC, Caja Los Andes y Mutual de Seguridad CChC estuvieron presentes con stand informativos sobre los diferentes programas y beneficios a disposición del trabajador y trabajadora de la construcción.
cancillerantartica

CANCILLER FRANCISCO PÉREZ MACKENNA: HEMOS ELEGIDO VENIR AQUÍ POR LA IMPORTANCIA QUE SIGNIFICA ESTE LUGAR COMO PUERTA AL CONTINENTE ANTÁRTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CRISIS DE LOS PINGÜINOS EN ISLA MAGDALENA LLEGA A TRIBUNALES: PRESENTAN RECURSO CONTRA CONAF Y SBAP POR FALTA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

Leer Más

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

La ONG No Más Zonas de Sacrificio presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el que acusa a Conaf y al SBAP de no contar con informes técnicos actualizados sobre la drástica caída de la colonia de pingüinos de Magallanes ni de fiscalizar adecuadamente la observación turística en la zona.

Monumento-Natural-Los-Pingüinos-CONAF-740x430
nuestrospodcast
muninatales

ALLANAN MUNICIPIO DE PUERTO NATALES Y DOMICILIOS DE EXAUTORIDADES TRAS QUERELLA POR DELITOS ECONÓMICOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Día del Trabajador Magallanes 2026 (31)

CCHC CELEBRA DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA DE LA CONSTRUCCIÓN AGRADECIENDO A LAS MÁS DE OCHO MIL PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SECTOR EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aparta_Magallanes_sede

CRIADORES DE MAGALLANES REALIZARÁN SU PRIMERA FECHA DE APARTA DE GANADO ESTE DOMINGO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A DOS SUJETOS POR PORTE DE MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN POLICIAL EN PUNTA ARENAS