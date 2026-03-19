CCHC CELEBRA DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA DE LA CONSTRUCCIÓN AGRADECIENDO A LAS MÁS DE OCHO MIL PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SECTOR EN MAGALLANES

Con el lema "El valor de construir está en ti", la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes celebró este 19 de marzo el Día del Trabajador y Trabajadora de la Construcción, hito en el que el gremio agradeció a las más de ocho mil personas que se desempeñan día a día en la industria en la región.

La actividad se realizó en la obra nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, un proyecto que está siendo ejecutado por la Constructora Bravo Izquierdo. El acto contó con la asistencia de Ericka Farías, Delegada Presidencial de Magallanes; Axel González, Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional y representante del Gobernador en el evento; Jorge Cortés, seremi (s) MOP Magallanes; Coronel Gonzalo Larenas, prefecto de la Prefectura de Carabineros Magallanes; y los Consejeros Regionales (CORE) Roxana Gallardo, Antonio Bradasic y Nano Soto, entre otras autoridades.

Durante el evento, el presidente de CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, se dirigió a los presentes para saludarlos en su día: "Con este acto queremos reconocer a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, quienes son parte fundamental de nuestra actividad. Cada 19 de marzo destacamos su importante rol en el desarrollo de la región y del país. En Magallanes, las condiciones climáticas muchas veces hacen que el trabajo en obra sea especialmente exigente. A esto se suma que vivimos en la región más austral, lo que implica construir con frecuencia en lugares remotos. Por ello, dedicarse a la construcción en Magallanes es tremendamente desafiante y complejo, lo que genera un doble orgullo. Valoramos profundamente a todas y todos quienes forman parte de nuestro sector".

Más de ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras trabajan día a día en la obra de la nueva Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas. Este nuevo edificio contempla una inversión total de $14.252 millones, financiados en un 46% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y en un 54% por Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Logística.

La Delegada Presidencial de Magallanes y Antártica Chilena, Ericka Farías, valoró la labor de los trabajadores y trabajadoras del sector y remarcó la importancia que tiene esta actividad para la región.

"Fue una ceremonia muy significativa y simbólica, en la que se reconoció a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, quienes son el principal motor de la industria. Para nosotros son fundamentales, ya que sin su compromiso, eficiencia y dedicación, las obras no podrían ejecutarse en los plazos que el Estado requiere. Por lo tanto, su valor es enorme. Asimismo, es importante destacar que este acto se realizó en la Primera Comisaría, lo que nos llena de orgullo. Se trata de una infraestructura de alto estándar, que contribuirá a combatir la delincuencia y la criminalidad, y que será un pilar clave para fortalecer la seguridad pública", aseguró la Delegada Presidencial.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PREMIADOS

Omar Vargas, presidente del Consejo Social de CChC Magallanes, remarcó que este año la conmemoración se enmarca en el aniversario 75° de la CChC, gremio que desde sus inicios ha puesto a disposición de las empresas socias distintas herramientas para impulsar el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras y también de sus familias, alineándose con su misión: mejorar la calidad de vida de las personas.

"A lo largo de estos 75 años desde la creación de nuestro gremio, se fortalecieron significativamente los beneficios sociales impulsados desde sus inicios, los que hoy alcanzan una mayor cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Fue muy grato haberlos acompañado y felicitado en su día, reconociendo a quienes, con sus manos y herramientas, impulsan el desarrollo regional: construyen ciudad, construyen región y también construyen país", indicó Vargas.

Durante la actividad se reconocieron seis trabajadores de la obra, quienes se destacan por ser muy responsables, tener una excelente actitud para realizar sus labores en la obra y usar correctamente sus elementos de protección personal: José Segundo Millán Gueichatureo; Juan Carlos Nahuelneri Mancilla; José Rolando Ojeda González; Jessica Alejandra Mansilla Coney; José Armando Varela; e Iván Patricio Quinchen Pérez. También se premió a don Iván Mauricio Delgado Parra, quien no estuvo presente en la ceremonia.

José Ojeda González, oriundo de Puerto Montt y con 25 años de trayectoria en el sector de la construcción, se mostró sorprendido por el reconocimiento recibido: "En mis primeros años en Magallanes me costó adaptarme, porque fue un cambio muy grande, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Fue un acto muy bonito, estoy muy agradecido".

Otra de las premiadas fue Jessica Mansilla Coney, quien destacó el trato igualitario que ha recibido en un rubro históricamente masculinizado: "Este reconocimiento fue una gran sorpresa para mí. Llevo aproximadamente seis años en la construcción y para mí el trabajo es algo normal; me considero una persona más en la obra. Todos trabajamos por igual, no me tratan diferente por ser mujer y yo tampoco me achico", señaló.

Finalmente, durante el desarrollo del evento de conmemoración, Fundación CChC, Caja Los Andes y Mutual de Seguridad CChC estuvieron presentes con stand informativos sobre los diferentes programas y beneficios a disposición del trabajador y trabajadora de la construcción.