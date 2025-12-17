Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

CONSTRUCTORA SALFA DESTACA APORTE SOLIDARIO EN CAMPAÑA DEL JUGUETE Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA SUS TRABAJADORES EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

csalfa

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Diana Redel, coordinadora de Bienestar de Constructora Salfa, informó a la ciudadanía sobre diversas iniciativas sociales y culturales que la empresa ha desarrollado junto a sus trabajadores en Punta Arenas.

Uno de los principales temas abordados fue la participación de Constructora Salfa en la tradicional Campaña del Juguete de Radio Polar. Redel destacó el aumento significativo en la recolección de regalos, señalando que durante 2024 se entregaron 110 obsequios por parte de los trabajadores y 110 por parte de la empresa, mientras que este año la cifra aumentó a 201 regalos aportados por los trabajadores y 201 por la empresa. La coordinadora explicó que el proceso comenzó en el mes de octubre, con avisos internos y coordinaciones para facilitar la recepción de juguetes destinados a esta solidaria iniciativa.

Asimismo, se refirió a las intervenciones culturales realizadas en faena, destacando una experiencia que llevó la música directamente a los espacios laborales. La visita del tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao sorprendió a más de quinientos trabajadores de la construcción en Punta Arenas, generando un momento de emoción y reflexión en medio de la jornada laboral, y reforzando la importancia de integrar la cultura en los entornos de trabajo.

Desde Constructora Salfa destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer el bienestar de sus trabajadores y mantener un vínculo activo con la comunidad, promoviendo valores como la solidaridad, la participación y el acceso a la cultura en distintos espacios de la región.


mamografia

CERCA DE UN 40% AUMENTÓ LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS DURANTE CAMPAÑA MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”

Leer Más

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

​La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.

core16122025
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Grupo en el CIIJUM

EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA JUNJI MAGALLANES RECIBEN MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE TRADICIONES Y OFICIOS DEL CAMPO TORREPAININO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Consejero Regional Rodolfo Cardenas (2)

CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”