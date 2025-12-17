17 de diciembre de 2025
CONSTRUCTORA SALFA DESTACA APORTE SOLIDARIO EN CAMPAÑA DEL JUGUETE Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA SUS TRABAJADORES EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Diana Redel, coordinadora de Bienestar de Constructora Salfa, informó a la ciudadanía sobre diversas iniciativas sociales y culturales que la empresa ha desarrollado junto a sus trabajadores en Punta Arenas.
Uno de los principales temas abordados fue la participación de Constructora Salfa en la tradicional Campaña del Juguete de Radio Polar. Redel destacó el aumento significativo en la recolección de regalos, señalando que durante 2024 se entregaron 110 obsequios por parte de los trabajadores y 110 por parte de la empresa, mientras que este año la cifra aumentó a 201 regalos aportados por los trabajadores y 201 por la empresa. La coordinadora explicó que el proceso comenzó en el mes de octubre, con avisos internos y coordinaciones para facilitar la recepción de juguetes destinados a esta solidaria iniciativa.
Asimismo, se refirió a las intervenciones culturales realizadas en faena, destacando una experiencia que llevó la música directamente a los espacios laborales. La visita del tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao sorprendió a más de quinientos trabajadores de la construcción en Punta Arenas, generando un momento de emoción y reflexión en medio de la jornada laboral, y reforzando la importancia de integrar la cultura en los entornos de trabajo.
Desde Constructora Salfa destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer el bienestar de sus trabajadores y mantener un vínculo activo con la comunidad, promoviendo valores como la solidaridad, la participación y el acceso a la cultura en distintos espacios de la región.
CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”
La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.
La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.