ANEF MAGALLANES CON PROYECTO HABITACIONAL LISTO PARA PRESENTAR EN SERVIU

El miércoles 29 de octubre, en la ciudad de Punta Arenas, se presentaron las características del proyecto habitacional «Clotario Blest». La Constructor Salfa, entidad patrocinante, y funcionarios del Servicio de la Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes fueron los encargados de exponer la iniciativa. Son 213 familias que se verán beneficiarias, todos socios y socias de la ANEF de Magallanes y la Antártica Chilena.

Este es un proyecto que comenzó en septiembre del 2022 y que ahora está ad portas de ser presentado al SERVIU para recibir el subsidio correspondiente, según resolución del Plan Especial para trabajadores.

La presidenta regional de ANEF, Evelyn Córdova, señaló que esta iniciativa es muy importante para las funcionarias y funcionarios públicos que a través de los años no han podido acceder a la casa propia.

Después de la presentación por parte de Salfa, el proyecto entra en tierra derecha para ser ingresado en el SERVIU y así obtener los subsidios correspondientes para iniciar las obras de construcción.

Córdova resaltó que ya se cuenta con el terreno y con el listado de beneficiarios, por lo que ahora solo queda esperar que todo salga bien en el proceso de postulación.

Fuente: anef.cl

