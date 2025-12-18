DIPUTADO CARLOS BIANCHI VALORÓ POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y LLAMÓ A UN DIÁLOGO EFECTIVO CON EL SECTOR TURÍSTICO

​El diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Bianchi, destacó los favorables resultados del oficio y gestiones que realizó ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que dirige Javiera Martínez con quien se reunió la tarde noche del pasado martes 16 del presente, gestión que permitió postergar hasta el mes de mayo de 2026 la aplicación del nuevo sistema tarifario para el Parque Nacional Torres del Paine, medida que había generado una profunda preocupación en el sector turístico regional.



El parlamentario explicó que esta decisión quedó formalizada mediante la Resolución N°1184-2025, la cual modifica la entrada en vigencia del nuevo esquema de cobro, otorgando el tiempo necesario para corregir deficiencias en el proceso y evitar un impacto negativo en plena temporada turística.



“Esta es una señal positiva y responsable. El nuevo sistema tarifario fue visado recién a fines de octubre de este año, pese a que los antecedentes habían sido entregados a DIPRES en mayo de 2025. Eso obligó a intentar implementar los cambios en noviembre y diciembre, con plazos absolutamente insuficientes y sin un trabajo participativo real con los actores del turismo”, señaló el diputado Bianchi.



El legislador precisó que esta situación derivó en un amplio rechazo por parte de gremios y operadores turísticos de Magallanes, quienes advirtieron los efectos económicos, logísticos y reputacionales que tendría una implementación apresurada, especialmente considerando que la temporada ya se encuentra en curso.



En ese contexto, el diputado Bianchi valoró la reunión sostenida con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, instancia que permitió exponer los antecedentes y la necesidad de corregir el proceso. “La postergación no sólo evita un daño mayor, sino que abre un espacio fundamental para el diálogo y la construcción de un sistema de venta de entradas que sea eficiente, justo y acorde a la realidad territorial de Magallanes”, subrayó.



Asimismo, el parlamentario enfatizó que este nuevo plazo debe ser entendido como una oportunidad concreta para que las autoridades competentes, junto a los gremios turísticos regionales, trabajen de manera colaborativa en las adecuaciones necesarias, tanto en el sistema tarifario como en los mecanismos de control, trazabilidad y gestión del parque.



Finalmente, Carlos Bianchi reiteró que sigue pendiente una discusión respecto de la distribución de los recursos que genera el Parque Nacional Torres del Paine, recordando que es una de las áreas protegidas que más ingresos aporta al país, pero que dichos recursos no retornan proporcionalmente para evitar déficits ni para mejorar los servicios que presta la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la región.



“Voy a seguir insistiendo en una distribución más justa de los recursos, que permita fortalecer la gestión del parque, mejorar la experiencia de los visitantes y dar sostenibilidad real a uno de los principales patrimonios naturales de Chile”, concluyó el parlamentario magallánico, Carlos Bianchi.





