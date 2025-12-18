COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES

En la comisión de Economía del Senado fue aprobado en particular, el proyecto de ley de Fortalecimiento de Ferias Libres que reconoce y fortalece estos espacios identificándolos como un pilar de alimentación y desarrollo local, clave en la economía popular y en el abastecimiento de alimentos, generando un marco jurídico integral.

El texto nace desde un compromiso de gobierno y fue construido con la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres. El proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados debe ser analizado por la comisión de Hacienda del Senado (en dos artículos) para que, posteriormente, sea votado en la Sala del Senado culminando con el segundo trámite legislativo.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, destacó el avance de la iniciativa señalando que "una legislación de este tipo es clave para ofrecer mejores garantías laborales a las y los trabajadores de las ferias libres, y al mismo tiempo se mejoran las oportunidades de acceso de la ciudadanía a una buena alimentación con productos que son más frescos y saludables".

La iniciativa presenta, dentro de sus principales contenidos, el establecer una definición formal de Ferias Libres que reconozca a quienes participan en ellas, así como asegurar la representación de las ferias a través de una Asamblea General y un Comité de Representación.

Por otro lado, el proyecto formaliza la relación entre ferias y municipios, promoviendo una gestión eficiente de los municipios en esta materia y una mejor regulación local, al tiempo que defiende los intereses de los vecinos al incorporar procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevas ferias.

La subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, indicó que "este proyecto avanza de forma sustantiva en el reconocimiento jurídico de las ferias libres en la economía del país, protegiendo y visibilizando el rol esencial que cumplen abasteciendo a la población de alimentos de buena calidad y a buen precio."

Entre los cambios acordados este martes, se agregó una disposición que permite a los municipios, en coordinación con las ferias libres y sus organizaciones, implementar medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje, la reutilización o la valorización de subproductos.

