Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

CIFRAS PRELIMINARES: 46 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO POR CÁNCER DE PULMÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES EN 2024

​Se trata de la patología oncológica con la tasa más alta de mortalidad, siendo el tabaco y la contaminación sus principales factores de riesgo.

PuntaArenas

​El Cáncer de Pulmón es la principal causa de muerte oncológica en Chile y el mundo. Según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, 3.577 personas perdieron la vida por cáncer de pulmón en nuestro país durante el año 2024, un 1,9% más en comparación con el 2023. Del total de fallecidos, el 60% corresponden a personas entre 70 a 89 años.

En esa misma línea, según datos del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en Chile cada año se diagnostican 4.300 nuevos casos de cáncer de pulmón. En los últimos cinco años (2020–2024), cerca de 18 mil personas han fallecido a causa de esta enfermedad, lo que equivale a 3.600 muertes anuales o 10 fallecimientos diarios.
Uno de los principales factores de riesgo de este tipo de cáncer es el tabaquismo. Y es que el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 son cancerígenas. “8 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón están asociados al consumo de tabaco y 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón fuman”, asegura el Dr. Juan Emilio Cheyre, jefe del equipo de Cirugía de Tórax de Fundación Arturo López Pérez (FALP).
Al igual que la mayoría de los cánceres, la detección temprana puede marcar la diferencia entre un buen o mal pronóstico. Las cifras revelan que 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón podrían sobrevivir si la enfermedad se detecta a tiempo. Sin embargo, 4 de cada 5 casos se diagnostican en etapas avanzadas.
Realidad local
El número de fallecidos por esta enfermedad aumentó en un 9,5% en la Región de Magallanes, pasando de 42 decesos en 2023 a 46 en 2024. Del total de fallecidos, 27 corresponden a hombres y 19 a mujeres, mientras que 25 de los decesos se produjeron en personas entre los 70-89 años, 19 de estos ocurrieron en pacientes entre los 50-69 años.

Diagnóstico oportuno: la clave para cambiar la historia
“La mayor dificultad para la pesquisa temprana del cáncer de pulmón es que, en sus fases iniciales, suele ser totalmente asintomático. Por eso, cuando aparecen los síntomas, en general, ya estamos frente a un cáncer avanzado”. señala el doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer FALP.
El escáner de tórax de baja dosis (TAC) es una herramienta fundamental para detectar lesiones pulmonares antes de que se manifiesten los síntomas. Este examen, no invasivo y de corta duración, se recomienda a personas entre 50 y 80 años con antecedentes de tabaquismo, es decir, que han fumado una o más cajetillas diarias durante al menos 20 años.
Entre las señales de alerta más comunes en etapas avanzadas del cáncer de pulmón se encuentran:
●Tos persistente o con sangre
●Silbido al respirar
●Dolor torácico
●Fatiga
●Pérdida de peso inexplicable

En las personas fumadoras, renunciar al tabaco es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad. Entre sus beneficios se encuentran la mejoría de la capacidad pulmonar y la circulación sanguínea, una menor probabilidad de infartos, la recuperación del gusto y el olfato, y el fortalecimiento de la salud de la piel, los huesos y el cabello.
Campaña preventiva
“Da un respiro a tus pulmones” es una campaña educativa y preventiva que FALP promueve cada año en el mes de noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco y reactivar la Ley del Tabaco que descansa en el Congreso hace más de 10 años. Además, busca incentivar al cese tabáquico como una medida clave para disminuir el desarrollo de varios tipos de cáncer y otras enfermedades. Más información en https://www.falp.org/landing/cancer-de-pulmon-2024/




GABRIELA SUENA EN MAGALLANES

"GABRIELA SUENA EN MAGALLANES", VERSOS DE LA NOBEL CONVERTIDOS EN MÚSICA Y DANZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

NUEVAS VEREDAS (3)
nuestrospodcast
umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
cost3

FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE YA TIENE FECHA PARA SU VERSIÓN 34° VERSIÓN EN PUERTO NATALES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rodrigoalvarez

RODRIGO ÁLVAREZ MANIFIESTA DISPOSICIÓN A COLABORAR CON EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
alcaldechornosconvenio

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA COMPROMISO HISTÓRICO CON LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES: MAGALLANES EXTIENDE CONVENIO DE COMUNIDADES PORTAL HASTA 2030