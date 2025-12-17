CIFRAS PRELIMINARES: 46 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO POR CÁNCER DE PULMÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES EN 2024

​El Cáncer de Pulmón es la principal causa de muerte oncológica en Chile y el mundo. Según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, 3.577 personas perdieron la vida por cáncer de pulmón en nuestro país durante el año 2024, un 1,9% más en comparación con el 2023. Del total de fallecidos, el 60% corresponden a personas entre 70 a 89 años.



En esa misma línea, según datos del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en Chile cada año se diagnostican 4.300 nuevos casos de cáncer de pulmón. En los últimos cinco años (2020–2024), cerca de 18 mil personas han fallecido a causa de esta enfermedad, lo que equivale a 3.600 muertes anuales o 10 fallecimientos diarios.

Uno de los principales factores de riesgo de este tipo de cáncer es el tabaquismo. Y es que el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 son cancerígenas. “8 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón están asociados al consumo de tabaco y 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón fuman”, asegura el Dr. Juan Emilio Cheyre, jefe del equipo de Cirugía de Tórax de Fundación Arturo López Pérez (FALP).

Al igual que la mayoría de los cánceres, la detección temprana puede marcar la diferencia entre un buen o mal pronóstico. Las cifras revelan que 9 de cada 10 personas con cáncer de pulmón podrían sobrevivir si la enfermedad se detecta a tiempo. Sin embargo, 4 de cada 5 casos se diagnostican en etapas avanzadas.

Realidad local

El número de fallecidos por esta enfermedad aumentó en un 9,5% en la Región de Magallanes, pasando de 42 decesos en 2023 a 46 en 2024. Del total de fallecidos, 27 corresponden a hombres y 19 a mujeres, mientras que 25 de los decesos se produjeron en personas entre los 70-89 años, 19 de estos ocurrieron en pacientes entre los 50-69 años.



Diagnóstico oportuno: la clave para cambiar la historia

“La mayor dificultad para la pesquisa temprana del cáncer de pulmón es que, en sus fases iniciales, suele ser totalmente asintomático. Por eso, cuando aparecen los síntomas, en general, ya estamos frente a un cáncer avanzado”. señala el doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer FALP.

El escáner de tórax de baja dosis (TAC) es una herramienta fundamental para detectar lesiones pulmonares antes de que se manifiesten los síntomas. Este examen, no invasivo y de corta duración, se recomienda a personas entre 50 y 80 años con antecedentes de tabaquismo, es decir, que han fumado una o más cajetillas diarias durante al menos 20 años.

Entre las señales de alerta más comunes en etapas avanzadas del cáncer de pulmón se encuentran:

●Tos persistente o con sangre

●Silbido al respirar

●Dolor torácico

●Fatiga

●Pérdida de peso inexplicable



En las personas fumadoras, renunciar al tabaco es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad. Entre sus beneficios se encuentran la mejoría de la capacidad pulmonar y la circulación sanguínea, una menor probabilidad de infartos, la recuperación del gusto y el olfato, y el fortalecimiento de la salud de la piel, los huesos y el cabello.

Campaña preventiva

“Da un respiro a tus pulmones” es una campaña educativa y preventiva que FALP promueve cada año en el mes de noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco y reactivar la Ley del Tabaco que descansa en el Congreso hace más de 10 años. Además, busca incentivar al cese tabáquico como una medida clave para disminuir el desarrollo de varios tipos de cáncer y otras enfermedades. Más información en https://www.falp.org/landing/cancer-de-pulmon-2024/









