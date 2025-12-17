BIANCHI ACUSA DESPROLIJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS POR ALZA EN LAS TARIFAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Frente a los negativos efectos que tendrá el incremento en las tarifas del Parque Torres del Paine, el diputado independiente, Carlos Bianchi, responsabilizó a la DIPRES por la tardanza en informar estas modificaciones, y el impacto negativo que tendrá en el turismo local, ya afectado por la tragedia del pasado 17 de noviembre que terminó con la vida de cinco personas.



"Quiero denunciar el impresentable mal trabajo que ha hecho la DIPRES. Es efectivo que todos los años hay un aumento en las tarifas, pero lo que nunca había ocurrido es que la DIPRES tardara hasta octubre en aceptar las modificaciones, y éstas recién se informaran. Esto vamos a oficiarlo en Comisión de Hacienda". aseguró Bianchi.



Según el diputado Magallánico, esta pésima noticia llega justo en temporada alta, y cuando el turismo debe reactivarse y recuperar la deteriorada imagen del parque. "La ineficiencia de la DIPRES tendrá un efecto negativo tanto en todas aquellas empresas y personas que están ligadas al turismo en Torres del Paine, como en la propia CONAF, y la imagen que esto conlleva a nivel del mundo. Estas modificaciones son del todo sorpresivas y dañan la imagen del país".



Bianchi explicó que en el oficio que harán llegar al Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, solicitarán que se reevalúe la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema tarifario y se establezca un plazo más adecuado para su implementación.

