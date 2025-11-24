EL DIPUTADO CARLOS BIANCHI, PRESENTÓ REQUERIMIENTO A CONTRALORÍA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN

​El diputado de Magallanes, Carlos Bianchi, en su rol que le otorga la Constitución y la ley como fiscalizador, se hizo parte y presentó este lunes un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se investiguen las serias denuncias de eventuales irregularidades al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, que podrían vulnerar entre otras, la Ley de Compras Públicas, la Ley de Presupuestos y el principio de probidad del Estado.



Según antecedentes entregados por funcionarios del propio SLEP, existirían maniobras destinadas a eludir procesos de licitación pública, mediante contrataciones directas a la con empresas que en su oportunidad no calificaron siendo rechazadas sus propuestas, sin embargo, aparecerían sus ejecutivos prestando servicios de manera individual pese a que su empresa fue rechazada en una licitación reciente.



El diputado, Carlos Bianchi, agregó que ha requerido al órgano contralor verifique y/o aclarezca una eventual participación a un caso de falta a la probidad, en el que podría tener vínculos a un actor político, que ha desempeñado cargos como autoridad regional y también candidato, quien trabajó entre 2024 y 2025 como directivo de la empresa en de servicios en cuestión.



Funcionarios del SLEP —en especial de las áreas de Remuneraciones y Administración y Finanzas— habrían alertado sobre posibles vínculos que podrían comprometer la probidad, considerando el rol del funcionario a cargo de los procesos decisivos asociados a este tipo de contrataciones.



En el requerimiento se pide investigar la licitación ID 1233613-64-LE24, “Servicio de Reclutamiento de Personal”, donde participaron 11 empresas, y en la que Taylor Servicios no fue adjudicada. Sin embargo, antecedentes señalan que posteriormente se habría realizado una contratación directa, pese a haber sido previamente descartada del proceso formal.



El diputado solicitó que el órgano contralor: que Fiscalice la legalidad de las contrataciones directas realizadas por el SLEP Magallanes; Se Detenga el proceso de reclutamiento actualmente en curso con Taylor Servicios, mientras se investiga; Se Determine si existieron conflictos de interés o tráfico de influencias y se Revise si se infringió la Ley de Compras Públicas y la probidad administrativa.



“La educación pública de Magallanes no puede quedar en manos de decisiones poco claras o fuera de la ley. Aquí hay denuncias serias hechas por funcionarios y nuestro deber es garantizar transparencia total”, señaló el parlamentario, quien agregó que “cuando existen señales de posibles irregularidades, la única respuesta es actuar con firmeza y prontitud para resguardar la probidad.” Cerró el Diputado de Magallanes.







