DIPUTADO BIANCHI RESPALDA CONTROL BIOMÉTRICO Y ACUSA DESINFORMACIÓN EN CUESTIONAMIENTOS AL PROYECTO “NO SE PUEDE ENGAÑAR A LA REGIÓN NI A LAS PERSONAS”

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech abordó el debate en torno al proyecto de control biométrico, defendiendo la iniciativa y respondiendo a los cuestionamientos realizados por el diputado electo Alejandro Riquelme en el matinal durante la jornada de ayer.

El parlamentario señaló que las críticas provienen de sectores que aún no asumen formalmente sus cargos, indicando que “el rechazo de un sector político particular de la región, yo puedo entender el actuar con algún grado de ansiedad de quienes van a asumir un papel o un cargo como diputado en el mes de marzo del 2026, está bien que intenten imponer su estilo pero no lo pueden hacer en base a descalificaciones o en base a engañar a la región o a las personas”.

Bianchi enfatizó que el proyecto contó con un amplio respaldo en el Congreso, destacando que “en el Congreso por unanimidad todos los parlamentarios incluyendo los de la extrema derecha, salvo el señor Kaiser y una parlamentaria más, votaron en contra, todos los demás votaron a favor”.

En esa línea, explicó que la iniciativa busca equiparar los controles existentes a nivel internacional con los vuelos nacionales, señalando que “lo que no existía es que no había nada de esto con respecto a los vuelos nacionales, y homologamos lo que pasa a nivel internacional ponerlo a nivel nacional y esto va dentro de la ley de la PDI”.

El diputado manifestó su sorpresa ante el rechazo al financiamiento asociado al proyecto, indicando que “cuesta entender que alguien quiera rechazar este aporte de 5 mil millones, pero nos dimos cuenta de qué se trata, hay un grupo económico en la región de Magallanes que está ligado al turismo”, agregando que “todos los análisis ligados al turismo resaltan la importancia de este proyecto de ley”. Asimismo, cuestionó directamente a quienes se oponen a la iniciativa, señalando que “¿quién podría votar en contra de un proyecto de ley que resguarda la materia de seguridad para nuestra región de Magallanes? Solo aquel grupo económico que le molesta que sus pasajeros que van al Paine se demoren un poco más en el aeropuerto… ya sabemos que lo de Chacalluta es muy mal ejemplo”.

Finalmente, el diputado Bianchi abordó el escenario político regional y la relación con los consejeros regionales, indicando que “tenía toda la buena voluntad de entender a los cores, lo he tenido siempre, pero da la impresión que vamos a ver formas distintas de entendimiento desde marzo en adelante, pareciera ser que hay grupos que están armando una fórmula para salir a atacar, a descalificar, para no votar a proyectos que son tremenda ayuda para nuestra región de Magallanes”.

