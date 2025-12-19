Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

Buenos días región.

diputadobianchi

El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelechi, realizó un balance tras las recientes elecciones presidenciales y la victoria de José Antonio Kast, destacando la fortaleza democrática del país y la importancia de un proceso de traspaso institucional ordenado y transparente. En ese contexto, señaló que “Chile es un buen ejemplo para el resto del mundo y el resto de las democracias, los procesos de traspaso es esperable que se den de la forma que siempre se han dado”, agregando que espera “que se pase toda la información y sea un buen proceso de traspaso a las nuevas autoridades”.


El parlamentario enfatizó que, más allá de los análisis políticos, corresponde respetar la decisión ciudadana y asumir con responsabilidad el nuevo escenario. “Más allá del análisis del resultado final es lo que la gente ha decidido, elegido y por lo tanto lo que me corresponde es trabajar de manera decidida en los temas que sea necesario trabajar para la región y el país, así como también defender todos los temas laborales, sociales,etc”, afirmó.


En esa línea, Bianchi adelantó que mantendrá una postura firme en materias sensibles para la ciudadanía, indicando que “si existen propuestas para aumentar la edad de jubilación esa es una materia de profundo debate en la que hoy día no estaría dispuesto a ceder mi voto por ejemplo”. Asimismo, sostuvo que existen otras áreas donde habrá plena disposición para avanzar, señalando que “lo que tiene que ver con migración, economía, desarrollo, permisología, todos esos temas que van a encontrar en mí la mayor disposición para avanzar para abordarlos”.


El diputado también hizo un llamado a la cautela tras el resultado electoral, manifestando que “quiero hacer un llamado a que no reine una sobre alegría o algo que tenga que ver con la poca prudencia, van a haber nuevas autoridades, les deseo lo mejor a quienes asuman estos nuevos cargos en las seremías de nuestra región y allí tengo toda la disposición para que podamos trabajar coordinadamente, no existe otra forma que no sea esa”.


En el ámbito regional, Carlos Bianchi valoró la postergación de la entrada en vigencia del nuevo sistema tarifario del Parque Nacional Torres del Paine, decisión que quedó formalizada mediante la Resolución N°1184-2025. El parlamentario explicó que esta medida permitirá corregir deficiencias detectadas en el proceso y evitar un impacto negativo en plena temporada turística, subrayando la necesidad de avanzar hacia un diálogo efectivo con el sector turístico para asegurar un equilibrio entre conservación, desarrollo económico y sostenibilidad para la región de Magallanes.



AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

José Luis Raniele – Jinete en crina

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

secreducconcursohistoria

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

clubwilliamsfutbol

CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

core16122025