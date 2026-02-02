Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

SERNAC DERIVA ANTECEDENTES DE MILANO DROP A LA JUSTICIA POR EVENTUALES DELITOS DE ESTAFA Y FRAUDE

Se reportó que la empresa, que comercializa gotas bronceadoras bebestibles, utiliza los datos de las tarjetas bancarias de los clientes para realizar cobros automáticos mensuales, que rondan los 50 mil pesos, sin consentimiento.

20260202 Comunicado denuncia Milano Drop

"Bronceado natural sin rayos UV, hidratación y nutrición de la piel desde cero y aprobado por la FDA", esto es parte de lo que prometen hacer las gotas bronceadoras bebestibles comercializadas por Milano Drop.

Los precios que ofrecen rondan los 50 mil pesos según lo señalado en su sitio web y cuentan con grandes descuentos dependiendo de la cantidad de productos que adquieras, los que pueden llegar a casi el 50%.

Todo esto hace precisamente que el producto sea llamativo para las personas consumidoras. Sin embargo, no todo es lo que parece, al menos así lo han dejado ver los diversos reclamos que han sido ingresados contra esta empresa.

En específico, las y los consumidores denuncian que, tras el pago, los productos no son entregados o, en caso de llegar, corresponden a imitaciones enviadas desde China que no coinciden con la marca australiana publicitada ni cuentan con registros sanitarios correspondientes.

Además, se reportó que la empresa utiliza los datos de las tarjetas bancarias de los clientes para realizar cobros automáticos mensuales, que rondan los 50 mil pesos, sin consentimiento, ni contrato de por medio.

Por último, el proveedor no posee canales de atención operativos y se acusa el bloqueo sistemático de usuarios y eliminación de comentarios de advertencia en redes sociales.

Los hechos descritos anteriormente podrían revestir caracteres de eventual estafa y fraude, por lo que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) decidió derivar todos los antecedentes de esta empresa y sus reclamos al Ministerio Público.

 

Recomendaciones

Antes de realizar una compra en un sitio web es importante fijarse en que la empresa sea real y cuente al menos con datos como rut, razón social y dirección.

Se debe sospechar y hacer una doble revisión cuando los productos o servicios a adquirir cuentan con grandes descuentos anunciados por la empresa.

En cuanto a la seguridad en los pagos, se recomienda usar tarjetas de crédito, tarjetas virtuales o plataformas reconocidas como WebPay, PayPal o MercadoPago, que ofrecen mayor protección ante fraudes.

Se desaconseja realizar transferencias directas a cuentas personales, ya que estas no cuentan con mecanismos de devolución en caso de estafa.

En caso de querer ingresar un reclamo por este u otro hecho, se puede hacer siempre en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país. 


SERNAC FISCALIZA EMPRESAS DE "RENT A CAR" EN DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS

