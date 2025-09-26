PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

​A raíz del análisis de fenómenos criminales que podrían afectar a la comunidad, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas detectaron en redes sociales y notas de prensa, que una supuesta empresa -que simulaba ser de origen chino- había realizado donaciones millonarias a entidades benéficas y que incentivaban a la comunidad magallánica a invertir capital en la citada empresa, a través de plataformas digitales donde reclutaban a interesados para realizar supuestas tareas de inversión.



Por este motivo en julio de este año, la Brigada realizó una denuncia de Oficio a la Fiscalía Local, quien otorgó una orden de investigar por el delito de Estafa y Otras Defraudaciones. En el marco de esta investigación, se logró establecer la existencia de una organización criminal, que operaba a nivel nacional con características de una Estafa Piramidal, la cual era liderada a nivel regional por dos sujetos de nacionalidad chilena, con los cargos de gerente y subgerente.



El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

