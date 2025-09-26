26 de septiembre de 2025
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
A raíz del análisis de fenómenos criminales que podrían afectar a la comunidad, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Punta Arenas detectaron en redes sociales y notas de prensa, que una supuesta empresa -que simulaba ser de origen chino- había realizado donaciones millonarias a entidades benéficas y que incentivaban a la comunidad magallánica a invertir capital en la citada empresa, a través de plataformas digitales donde reclutaban a interesados para realizar supuestas tareas de inversión.
Por este motivo en julio de este año, la Brigada realizó una denuncia de Oficio a la Fiscalía Local, quien otorgó una orden de investigar por el delito de Estafa y Otras Defraudaciones. En el marco de esta investigación, se logró establecer la existencia de una organización criminal, que operaba a nivel nacional con características de una Estafa Piramidal, la cual era liderada a nivel regional por dos sujetos de nacionalidad chilena, con los cargos de gerente y subgerente.
