Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCIALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes durante controles vehiculares en el sector sur de la comuna.

MAchete y droga

Durante la tarde de este domingo 1 de febrero, personal de Carabineros de Chile, perteneciente a la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes, realizaba fiscalizaciones vehiculares en el sector sur de la comuna de Punta Arenas, cuando procedió a controlar un automóvil que circulaba con su documentación vencida.

Al observar el interior del vehículo, los funcionarios policiales se percataron de que el conductor mantenía un arma blanca tipo machete entre sus piernas, por lo que fue obligado a descender del móvil para efectuar una revisión más exhaustiva, resguardando la seguridad del procedimiento.

Durante el control, Carabineros encontró además bolsas tipo ziploc con una sustancia blanca, la cual, tras la prueba de campo correspondiente, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 18 gramos 900 miligramos. Asimismo, se incautó dinero en efectivo y una pesa digital.

El detenido fue identificado con las iniciales S.A.M.O., quien fue formalizado por infracción a la Ley 20.000 de drogas y por porte de arma blanca, quedando a disposición del tribunal para su control de detención, el cual se realizó este lunes 2 de febrero.


