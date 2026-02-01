Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de febrero de 2026

SEREMI DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA MARÍTIMA Y PRESENTA BALANCE DE RECEPCIONES DE NAVES DEL 2025

Más de 600 inspecciones se realizaron en los principales puertos regionales, con turnos permanentes y trabajo intersectorial.

Recepcion de naves

La Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena entregó el balance 2025 de recepciones e inspecciones sanitarias de naves en los puertos de la región, labor que se desarrolla en coordinación con la Armada de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Estas acciones se ejecutan durante todo el año, y se intensifican en la temporada estival, a través de la comisión de recepción y despacho de naves, instancia intersectorial que permite verificar las condiciones sanitarias y otros aspectos en las embarcaciones que ingresan a la región. En la recepción de naves en los puertos de la región, en el marco del RSI, la Seremi de Salud evalúa la documentación sanitaria del buque, incluyendo certificados vigentes, declaración marítima de salud y registros de eventos epidemiológicos ocurridos durante la travesía, además de las condiciones generales de higiene a bordo, entre otros aspectos.

En 2025 se registraron 616 recepciones de naves, consolidando una tendencia al alza respecto de años previos; la mayor concentración se observó en Puerto Williams, con 470 recepciones, seguida de Punta Arenas con 144 y Puerto Natales con 2. En cuanto al tipo de embarcación, las recaladas estuvieron marcadas principalmente por veleros y cruceros, a las que se suman yates, embarcaciones científicas, pesqueros, tanqueros y naves de carga.

El Seremi de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, indicó: “Queremos destacar la labor realizada el año 2025 en la recepción y fiscalización de naves en los distintos puertos de nuestra región en la aplicación del reglamento sanitario internacional. Hemos tenido más de 600 fiscalizaciones, concentrándose la mayoría de ellas en Puerto Williams y en Punta Arenas”. La autoridad resaltó especialmente la labor sacrificada que realizan los funcionarios, quienes desarrollan este proceso en distintos horarios, incluidos turnos nocturnos y de madrugada, durante todos los días del año, muchas veces enfrentando condiciones climáticas adversas, con el objetivo de resguardar la salud de la población.

Por su parte, la encargada del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en la Seremi de Salud, Rosa Paredes, explicó que “el 2025 registramos un incremento en las recepciones de naves en la región de Magallanes. Contamos con vigilancia activa en los puertos de Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales. Asimismo, tuvimos el hito de que el puerto de Puerto Williams se acreditó ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para emitir certificaciones, lo que ha permitido fortalecer este proceso. La recepción de naves se realiza de manera permanente y se refuerza durante la temporada estival, contando con funcionarios en todas estas oficinas, quienes prestan los servicios de recepción presencial de naves y emisión de certificados. Si bien esta labor forma parte del quehacer rutinario de la Autoridad Sanitaria, se ejecuta de manera coordinada con una comisión multisectorial”.

La Autoridad Sanitaria Regional destacó que el aumento sostenido de recaladas en puertos como Punta Arenas y Puerto Williams refuerza la necesidad de mantener y fortalecer los sistemas de vigilancia y control sanitario, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y una preparación permanente frente a eventuales riesgos para la salud pública, resguardando tanto a la comunidad como a quienes visitan la región de Magallanes.

En este contexto, se relevó la preparación técnica de los equipos, el trabajo intersectorial y la importancia de una comunicación oportuna y efectiva entre las instituciones involucradas. Para ello, la Seremi de Salud ha fortalecido los procesos de capacitación y coordinación, consolidando un modelo de trabajo conjunto que permite dar respuesta adecuada a los desafíos sanitarios asociados al tránsito marítimo en la región.

TALLERES DE PREVENCION MAREA ROJA

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REALIZA POSITIVO BALANCE DE TALLERES EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE MAREA ROJA 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Recepcion de naves

SEREMI DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA MARÍTIMA Y PRESENTA BALANCE DE RECEPCIONES DE NAVES DEL 2025

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
JD 6

DOS PERROS CON NUEVO HOGAR DEJA NUEVA JORNADA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN EL CENTRO DE RESCATE CANINO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VERTICE EN FITUR

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250