SEREMI DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA MARÍTIMA Y PRESENTA BALANCE DE RECEPCIONES DE NAVES DEL 2025

La Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena entregó el balance 2025 de recepciones e inspecciones sanitarias de naves en los puertos de la región, labor que se desarrolla en coordinación con la Armada de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).



Estas acciones se ejecutan durante todo el año, y se intensifican en la temporada estival, a través de la comisión de recepción y despacho de naves, instancia intersectorial que permite verificar las condiciones sanitarias y otros aspectos en las embarcaciones que ingresan a la región. En la recepción de naves en los puertos de la región, en el marco del RSI, la Seremi de Salud evalúa la documentación sanitaria del buque, incluyendo certificados vigentes, declaración marítima de salud y registros de eventos epidemiológicos ocurridos durante la travesía, además de las condiciones generales de higiene a bordo, entre otros aspectos.



En 2025 se registraron 616 recepciones de naves, consolidando una tendencia al alza respecto de años previos; la mayor concentración se observó en Puerto Williams, con 470 recepciones, seguida de Punta Arenas con 144 y Puerto Natales con 2. En cuanto al tipo de embarcación, las recaladas estuvieron marcadas principalmente por veleros y cruceros, a las que se suman yates, embarcaciones científicas, pesqueros, tanqueros y naves de carga.



El Seremi de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, indicó: “Queremos destacar la labor realizada el año 2025 en la recepción y fiscalización de naves en los distintos puertos de nuestra región en la aplicación del reglamento sanitario internacional. Hemos tenido más de 600 fiscalizaciones, concentrándose la mayoría de ellas en Puerto Williams y en Punta Arenas”. La autoridad resaltó especialmente la labor sacrificada que realizan los funcionarios, quienes desarrollan este proceso en distintos horarios, incluidos turnos nocturnos y de madrugada, durante todos los días del año, muchas veces enfrentando condiciones climáticas adversas, con el objetivo de resguardar la salud de la población.



Por su parte, la encargada del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en la Seremi de Salud, Rosa Paredes, explicó que “el 2025 registramos un incremento en las recepciones de naves en la región de Magallanes. Contamos con vigilancia activa en los puertos de Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales. Asimismo, tuvimos el hito de que el puerto de Puerto Williams se acreditó ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para emitir certificaciones, lo que ha permitido fortalecer este proceso. La recepción de naves se realiza de manera permanente y se refuerza durante la temporada estival, contando con funcionarios en todas estas oficinas, quienes prestan los servicios de recepción presencial de naves y emisión de certificados. Si bien esta labor forma parte del quehacer rutinario de la Autoridad Sanitaria, se ejecuta de manera coordinada con una comisión multisectorial”.



La Autoridad Sanitaria Regional destacó que el aumento sostenido de recaladas en puertos como Punta Arenas y Puerto Williams refuerza la necesidad de mantener y fortalecer los sistemas de vigilancia y control sanitario, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y una preparación permanente frente a eventuales riesgos para la salud pública, resguardando tanto a la comunidad como a quienes visitan la región de Magallanes.



En este contexto, se relevó la preparación técnica de los equipos, el trabajo intersectorial y la importancia de una comunicación oportuna y efectiva entre las instituciones involucradas. Para ello, la Seremi de Salud ha fortalecido los procesos de capacitación y coordinación, consolidando un modelo de trabajo conjunto que permite dar respuesta adecuada a los desafíos sanitarios asociados al tránsito marítimo en la región.

