MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO VISITÓ UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

El recorrido del ministro comenzó a primera hora del lunes 12 de enero pasado, con una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y con las y los ministros del pleno del tribunal de alzada y fiscal judicial.



Asimismo, el ministro Prado visitó a los tres juzgados de Letras de la capital regional, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los juzgados de Garantía, Letras del Trabajo y Familia de Punta Arenas.



En ese contexto, además, el ministro cruzó el Estrecho de Magallanes para conocer el Juzgado de Competencia Común de Porvenir, en Tierra del Fuego. Allí se interiorizó sobre el proyecto de construcción del nuevo edificio que albergará a ese tribunal y que se encuentra en etapa de licitación vigente, entre otros temas.



Además, el ministro Prado se desplazó a la Provincia de Última Esperanza, donde se reunió con los integrantes del Juzgado de Competencia Común de Puerto Natales.



El ministro finalizó su primera etapa de la visita a tribunales el viernes 16 de enero pasado, con una valoración positiva del servicio judicial que se brinda a usuarios de la jurisdicción. “La conclusión, en medio de estos vientos magallánicos, de ñirres, cohiues y lengas, es el provecho que significa para un ministro visitador el poder entrevistar a las personas que componen la acción y reafirman la acción cotidiana nuestra de hacer y llevar la justicia a todos los rincones del país”, sostuvo.



El magistrado regresará en marzo, para visitar el Juzgado de Cabo de Hornos en Puerto Williams, y con ello finalizar la visita anual a la jurisdicción Punta Arenas.

