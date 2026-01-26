FORMALIZADO POR MEGAINCENDIO EN GRAN CONCEPCIÓN: "NO TENÍA IDEA DE QUE LA ESTUFA ESTABA MALA"

​Tras ser formalizado por su presunta participación en el megaincendio que dejó 20 muertos en el Gran Concepción, el imputado afirmó que “no tenía idea de que la estufa estaba mala”.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el 17 de enero, Claudio Luna usó una estufa adaptada con una parrilla para cocinar, pero el cañón carecía de protección para impedir que salieran las chispas. Además, el cañón daba a arbustos que estaban sobre la vivienda que él habitaba en su rol de cuidador del fundo Don Pablo, en el sector El Pino.

​Las pavesas de este incendio generaron un segundo foco en el sector de Trinitarias, cuyo fuego avanzó y arrasó con zonas pobladas en Penco y Tomé.



Relato de formalizado por megaincendio en Gran Concepción

Tras quedar con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, el acusado salió del Juzgado de Garantía de Concepción y entregó su versión sobre lo ocurrido el sábado 17 de enero.



“Ese día hubo un bautizo de los jefes. Yo estaba cocinando y a mi pareja la invitaron para ganarse unas monedas más para trabajar de copera en los patronales, y yo me quedé cocinando; hice arroz con pollo al jugo. Había dos palitos de leña y le eché el tercero”, relató.



Él siguió con sus labores hasta que escuchó un fuerte ruido: “Me doy cuenta de que el fuego ya había empezado y parto corriendo a donde los jefes a decirles que se me estaba quemando hasta la casa. Al principio no me creyeron”.

Según recordó, fueron sus jefes los que llamaron a bomberos para pedir ayuda. Jamás se imaginó que eso habría generado el megaincendio del Gran Concepción.

“Yo no sabía nada (de lo ocurrido). Imagínese 20 personas (fallecidas); con el dolor de mi alma, no era ocasionar esas cosas”.

El trabajador arremetió contra su jefe, afirmando que en el lugar no había elementos para enfrentar una emergencia, que debió usar el agua de una piscina para ayudar en el control del fuego. También reveló que no está contratado.

Junto con eso, descartó la versión del Ministerio Público respecto a un supuesto intento de fuga antes de su detención; según expuso, como estaban damnificados, acudieron a buscar mercadería al sector El Pino.

Fiscalía destaca que se acreditaron los hechos

En la audiencia desarrollada esta jornada, la Fiscalía le imputó los delitos de incendio de la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones.

Ante la resolución del tribunal, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, destacó que se acreditaran los hechos que están siendo investigados.

Por su parte, el abogado defensor, Pablo Ardouin, apuntó a los dueños del predio como responsables del mal estado de la estufa acondicionada como cocina y de no tener despejado el sector. A su juicio, en este caso, el hilo se está cortando por lo más delgado.

Claudio Luna Muñoz quedó con arresto nocturno y arraigo nacional por 6 meses mientras se desarrolla la investigación que, por ahora, lo sindica como único responsable de iniciar, por negligencia, esta tragedia que cobró la vida de 20 personas y la destrucción de más de 3 mil viviendas.

Fuente: biobiochile.cl

