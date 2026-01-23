Punta Arenas,
23 de enero de 2026

MÁS DE 44 MIL PRODUCTOS Y CAMPAÑA ACTIVA: MUNICIPIO REFUERZA AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIOS FORESTALES

Buenos días región.

alcalderadonich

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó diversos temas de interés comunal, entre ellos la urgente necesidad de avanzar en una solución estructural para la disposición final de residuos, el desarrollo de una campaña solidaria en apoyo a la comuna de Trehuaco, iniciativas ambientales, beneficios ciudadanos y el inicio de actividades estivales impulsadas por el municipio.

En ese contexto, el jefe comunal se refirió a la reciente visita técnica realizada al vertedero municipal, instancia en la que participaron concejales y representantes de distintos servicios públicos, como Salud, Subdere, Medio Ambiente y el Gobierno Regional de Magallanes. Tras el recorrido, Radonich reiteró la preocupación del municipio por la falta de avances concretos en la implementación de un relleno sanitario, proceso que depende del Gobierno Regional, advirtiendo que esta situación podría encarecer el sistema de aseo y afectar directamente el bolsillo de las vecinas y vecinos de Punta Arenas. “Este es un problema que venimos advirtiendo desde hace muchos años. El proceso comenzó en 2017, pero los plazos no se cumplieron y nunca hubo claridad. Hoy estamos pagando las consecuencias de años perdidos”, afirmó.

Durante la entrevista, el alcalde también destacó el positivo balance de la campaña solidaria impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas para ir en ayuda de las familias afectadas en la comuna de Trehuaco, en la región de Ñuble. La iniciativa continúa activa en la ciudad con tres puntos de acopio habilitados, donde se han recepcionado más de 44 mil productos, gracias a la alta participación de la comunidad, empresas y organizaciones locales. Desde el municipio valoraron el compromiso ciudadano y confirmaron que la campaña se mantendrá durante los próximos días.

Asimismo, Radonich relevó la participación del municipio en la Escuela de Verano de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), donde Punta Arenas expuso ante autoridades municipales de todo el país los avances locales en materia ambiental, posicionando a la comuna como un referente en liderazgo y gestión sustentable a nivel nacional.

En materia de apoyo directo a la comunidad, el alcalde recordó la vigencia de la Tarjeta Punta Arenas, la cual ofrece descuentos de hasta un 57% durante el verano, permitiendo a las vecinas y vecinos acceder a tours, panoramas y equipamiento con importantes rebajas en comercios y servicios adheridos.

Finalmente, informó sobre el inicio de las escuelas y talleres de verano 2026, una oferta de actividades gratuitas que se desarrollará hasta el 13 de febrero en distintos recintos municipales y comunitarios de la comuna, orientadas a niños, niñas, jóvenes y familias, reforzando el acceso a espacios recreativos y formativos durante la temporada estival.




hcmvisualizador

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

antartica21convenio

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

obrasaguasmagallanes

AGUAS MAGALLANES AVANZA EN OBRA CLAVE DEL NUEVO COLECTOR EN AVENIDA FREI CON LOS FLAMENCOS

tabsaesnna

TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

fiscaliamagallanes