PRIMERA VISITA MINISTERIAL MARCA SEÑAL ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES Y REFUERZA ROL CLAVE DE CHILE EN LA ANTÁRTICA

​En una señal clara y contundente de la relevancia estratégica de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien eligió este territorio como destino de su primera gira de trabajo desde que asumió el cargo. Se trata, además, de la primera visita ministerial del gobierno del Presidente José Antonio Kast a la región, a solo una semana de iniciado el mandato.



Tras los saludos protocolares, ambas autoridades sostuvieron una intensa agenda de trabajo en las dependencias de Antartica21, donde participaron representantes del Instituto Antártico Chileno (INACH), la Asociación de Operadores Antárticos (APAL) y otros actores relevantes vinculados al desarrollo científico, logístico y turístico del continente blanco.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el profundo significado de esta visita para el territorio: “Es la primera visita ministerial que recibimos en el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y estamos muy contentos porque también es una señal potente para nuestra región. Nosotros somos una región estratégicamente importante para el país, por el estrecho de Magallanes y también, como bien lo dijo el ministro, porque somos puerta de entrada hacia la Antártica. Hemos tenido una nutrida agenda para abordar temas clave, como el fortalecimiento de la gestión antártica. Hoy existen distintos operadores turísticos y programas científicos, y queremos consolidarnos como un puente que refuerce todas estas actividades y asegure una presencia sólida en el continente blanco”.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, subrayó la importancia geopolítica y ambiental del territorio: “Es la primera visita que hago como ministro y hemos venido aquí por la importancia que significa este lugar como puerta al continente antártico. Nos preocupa particularmente el desarrollo de los proyectos de ciencia, así como el valor de la Antártica como un mensaje para el cuidado del medioambiente y el gran ejemplo que representa como un espacio de cooperación entre países”.



La agenda continuó en la Delegación Presidencial Regional, donde la Delegada y el Canciller sostuvieron una reunión de alto nivel con los mandos de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— reforzando la coordinación estratégica en materias de soberanía, logística y presencia en el extremo austral y el territorio antártico.



Esta visita no solo inaugura la presencia del gabinete en regiones, sino que instala con fuerza a Magallanes como un eje prioritario en la política exterior, científica y de defensa del país, reafirmando su papel como puerta de entrada a la Antártica y plataforma clave para el desarrollo y la cooperación internacional.



