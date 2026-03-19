CANCILLER FRANCISCO PÉREZ MACKENNA: HEMOS ELEGIDO VENIR AQUÍ POR LA IMPORTANCIA QUE SIGNIFICA ESTE LUGAR COMO PUERTA AL CONTINENTE ANTÁRTICO

Con una agenda centrada en la proyección antártica de Chile, el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, llegó a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para relevar el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco y conocer en terreno el trabajo del Instituto Antártico Chileno (INACH).

En su paso por la ciudad, el canciller sostuvo actividades con diversas autoridades y el equipo de trabajo del Instituto. Pérez Mackenna se refirió a la decisión de iniciar su agenda fuera de Santiago en esta apartada región del país. "Empezamos hace cuatro o cinco días y este es el primer viaje que hago como ministro, pensando en reflejar nuestra soberanía. Hemos elegido venir aquí por la importancia que significa este lugar como puerta al continente antártico", afirmó.

Durante la visita, el canciller Pérez Mackenna visitó el INACH, donde pudo reunirse y conversar con las y los funcionarios. Además, conoció el edificio de laboratorios "Embajador Jorge Berguño" y se interiorizó del trabajo científico que allí se realiza. "Normalmente los ministros de Relaciones Exteriores eligen como primer destino una visita al extranjero, pero en este caso preferimos encontrarnos con ustedes, que son parte de nuestro ministerio y de esta tierra lejana de Santiago, donde nos ayudan al desarrollo de la Antártica", destacó el titular en su reunión en INACH.

La agenda ha incluido también reuniones de trabajo con los directivos del INACH, en donde el ministro se refirió al aporte del Instituto a la labor de la Cancillería en materia antártica. "El esfuerzo que despliegan se sostiene en cuatro pilares fundamentales: hacer soberanía, construir conocimiento y hacer ciencia para la proyección de Chile, resguardar el Continente Blanco como símbolo de máximo cuidado del medioambiente y mostrar que la Antártica es también un símbolo de cooperación, donde los seres humanos somos capaces de trabajar juntos frente a las dificultades", señaló.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).