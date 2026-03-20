CANCILLER PÉREZ MACKENNA REALIZA VIAJE A LA ANTÁRTICA Y REFUERZA EL ROL DE DICHO TERRITORIO EN SOBERANÍA, CIENCIA, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, arribó a la Antártica en un avión C-130 de la FACH, en el marco de su visita a Punta Arenas, con el fin de resaltar la presencia de Chile en el continente blanco y destacar el rol de dicho territorio en materia de soberanía, desarrollo científico, cuidado del medio ambiente y cooperación internacional.

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El viaje contempla visitas al buque rompehielos Almirante Viel de la Armada, un recorrido por la Base Aérea Antártica Eduardo Frei Montalva, Villa Las Estrellas, el monumento al ratado Antártico y a la base Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (Inach), además de sostener reuniones con autoridades y equipos desplegados en la zona.



El ministro recordó que la decisión de realizar este viaje se funda en la importancia estratégica de la Antártica para el país y la defensa de la soberanía desde las zonas extremas. Chile mantiene presencia ininterrumpida en la Antártica desde hace casi 80 años y fue uno de los primeros países en firmar el Tratado Antártico. Chile está presente desde 1947, “construyendo una red de bases, refugios y capacidades que reflejan un compromiso histórico con este territorio. La labor de nuestras Fuerzas Armadas y del INACH no solo permite habitar la Antártica: permite afirmar, día a día, la posición de Chile como país antártico”, afirmó.





La visita es realizada junto con la embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, en el marco de la expedición de un grupo científicos canadienses y miembros de las Fuerzas Armadas de dicho país, producto de un acuerdo de asociación entre la Armada de Chile y la Real Armada Canadiense.





Previo a tomar el vuelo, sostuvo una reunión con los miembros encargados de la cadena de logística que permite abastecer a la Antártica y recalcó “que también hacen soberanía al convertir a Punta Arenas y Magallanes en la puerta de entrada al continente blanco.





Alimentos, medicinas ya que todo lo que la Antártica necesita sale desde aquí y eso es muy importante”.





El canciller valoró especialmente el trabajo que realiza el Inach debido a la enorme labor por la soberanía científica. “La Antártica es también ciencia. El conocimiento que se genera desde el Inach y nuestras bases no solo contribuyen al bienestar de la humanidad, sino que fortalece nuestra presencia, legitima nuestro rol y proyecta liderazgo en un territorio

clave”.



Asimismo, destacó la importancia del componente humano y territorial de esta tarea. “Quiero reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas, de los equipos científicos y de las autoridades locales, que día a día contribuyen a resguardar nuestra soberanía y a proyectar a Chile en el continente antártico”, agregó.





Junto con lo anterior, el ministro Pérez Mackenna subrayó el valor medioambiental de la Antártica y el rol de Chile en este campo. “La Antártica es también un mensaje al mundo sobre el cuidado del medio ambiente. Ayer conocí a muchos de los científicos que desde el Inach realizan esa labor y es emocionante ver la pasión con la que trabaja día a día”.





Finalmente, destacó el carácter internacional de la visita, realizada junto a Canadá. “La Antártica también es cooperación. Es un orgullo que Canadá haya elegido a Chile para esta expedición. Son alianzas con países amigos, con los que compartimos valores y una visión común, que nos permiten avanzar juntos en desafíos globales”, concluyó.

