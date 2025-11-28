BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, realizó una visita oficial a la región de Magallanes con el objetivo de fomentar el desarrollo nacional en la industria del hidrógeno verde (H2V) y consolidar alianzas estratégicas para la transición energética. La agenda contempló hitos orientados a promover la innovación, la formación de capital humano y la coordinación público-privada en proyectos de alto impacto para el desarrollo sostenible del país.



La jornada comenzó con la inauguración de la tercera edición de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde Magallanes, organizada por Corfo y el Gobierno Regional en el marco del Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde. Durante la tarde, el biministro participó en una nueva sesión del Pacto de Magallanes, acuerdo público-privado orientado al desarrollo sostenible de la industria del hidrógeno verde en la región. En esta sesión, se revisaron los avances alcanzados en los últimos tres años y se presentaron los próximos pasos para la instalación de proyectos clave. Entre los temas abordados destacaron la infraestructura portuaria, el desarrollo vial en zonas extremas y los compromisos para garantizar la continuidad de esta alianza estratégica.



Tras la realización de la sesión, el biministro García resaltó los acuerdos y progresos expuestos en la reunión: “Se dio cuenta en detalle de cómo han avanzado las obras de infraestructura, cómo se ha planificado la creación de capacidades humanas, para atender los desafíos que la industria tiene, cómo se ha avanzado en crear las líneas base del medio ambiente para que esta industria se implemente bien en el territorio. Una larga lista de acciones muy concretas donde el esfuerzo del gobierno regional, del Gobierno nacional y de las empresas privadas se han sumado. Todo, para convertir en una realidad la industria de hidrógeno verde: una grandísima oportunidad para Magallanes, una gran contribución para el desarrollo de Chile y también para la necesidad que tiene el mundo de contar con energías limpias”.



En relación con el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes y las políticas públicas que se impulsan a nivel local, las autoridades destacaron dos aspectos clave de esta implementación: la construcción de un ecosistema integral que permita aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, y la importancia de la continuidad institucional para dar certeza a los acuerdos regionales y a las inversiones privadas.

La instancia contó con la presencia del Gobernador Regional, Jorge Flies, el Delegado Presidencial, José Antonio Ruiz, y representantes de empresas líderes en el sector energético, reafirmando el carácter colaborativo del proceso.



Este pacto ha sido suscrito por los ministerios de Economía, Energía y Obras Públicas, Medio Ambiente, Educación y Trabajo y Previsión Social, además de Corfo, el Gobierno Regional y el gremio local de empresas productoras, consolidando su carácter intersectorial. La iniciativa contemplaba levantar información para comprometer acciones complementarias desde los sectores público y privado en cinco ejes estratégicos: Capacidades Humanas, Encadenamientos Productivos, Innovación Tecnológica, Infraestructura Compartida y Desarrollo Armónico de la Región.

Feria Educativa



A primera hora, la autoridad recorrió la feria educativa deteniéndose en varios stands para conocer las novedades que la industria del hidrógeno verde está promoviendo en la zona. Además, participó del corte de cinta y encabezó la sesión inaugural junto al gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y el delegado presidencial, José Antonio Ruiz. “Chile es un país afortunado de contar con los recursos naturales que nos han permitido crecer. El desafío siempre ha sido aprovecharlo bien, y para, en este caso, aprovechar la fuerza del viento en Magallanes, requerimos construir una industria más rica en su extensión. Para ello debemos pensar más allá, en cómo desarrollar la infraestructura que se requiere, cómo capacitamos los recursos humanos que se requiere, como levantar una industria de los proveedores. Sin esa energía de la colaboración no vamos a aprovechar en toda su dimensión los recursos naturales, y nos obliga a seguir en vías de desarrollo. Si queremos realmente ser un país desarrollado, y hacerlo de manera sostenible, tenemos que aprovechar de buena manera el día de hoy la colaboración. Y ustedes nos están dando una lección en ese sentido”, explicó el biministro de Economía y Energía.

Por su parte, el gobernador Flies comentó: “Esta es primera vez que en la historia de Chile vamos a tener un nuevo gobierno, pero independiente de quien gane la elección, va a haber continuidad en los gobiernos regionales en todo el país. Por lo mismo, lo más importante hoy es que es se entrega de parte del gobierno central el testimonio, tanto a la empresa privada como al gobierno regional, para que una vez electo el nuevo gobierno podamos seguir trabajando en todos los ítems que como meta tenemos en el Pacto Magallanes, que probablemente es un hecho histórico a nivel nacional”.



Mientras que el delegado presidencial, José Antonio Ruiz, sostuvo que: “El Pacto Magallanes es una instancia público-privada, donde se van generando compromisos y se prioriza la región en un plano transversal, y sobre todo pensando en el aporte que hace el Estado, particularmente el Ministerio de Obras Públicas en dotar de infraestructura habilitante para el desarrollo de estos proyectos. Esto va de la mano con una información o con una iniciativa que tiene que perdurar como es la Feria de Hidrógeno Verde, que es un espacio informativo hacia la comunidad”.



Este evento se desarrolla entre el 28 y 29 de noviembre en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento de Punta Arenas, donde se espera convocar a unas 2.500 personas en un formato que combina stands interactivos, charlas técnicas y paneles de conversación. A través de la feria se contempla acercar esta nueva industria a la ciudadanía posicionando a la región como polo estratégico para la transición energética nacional e internacional.

Como parte de la agenda, la autoridad visitó el galpón de Agropat, para subrayar la aprobación bilateral del certificado para exportar lana cruda y procesada desde Chile a India, confirmada el 30 de octubre por las autoridades sanitarias de ese país.



