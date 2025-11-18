"SIEMPRE LISTOS" LLEGA A PORVENIR, PRIMAVERA Y SAN GREGORIO

75 nuevos kits de emergencia energética del programa ministerial "Siempre Listos", llevó esta semana el Seremi de Energía de Magallanes Sergio Cuitiño, a las comunas de Porvenir, Primavera y San Gregorio.

De acuerdo con la autoridad 25 kits por comuna fueron repartidos entre las familias beneficiadas pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares.

Según el Seremi Cuitiño, tras semanas de trabajo en terreno, "como equipo regional hemos completado un 60 por ciento de la entrega de kits programada para Magallanes; es decir, de un total de 310 kits, 186 ya están en manos de los municipios y vecinos", contó.

El titular regional de Energía detalló que además de los kits, se realiza un breve taller introductorio sobre el uso de los elementos que componen el paquete de emergencia energética, "lo cual ha sido muy bien recibido tanto por autoridades locales como por los propios vecinos".

"Estamos muy satisfechos con la recepción que el programa del Ministerio de Energía, "Siempre Listos" ha tenido a nivel local, regional y nacional, cuya iniciativa pone el foco en las familias más vulnerables del país, en la resiliencia y por ende, en la capacidad de enfrentar crisis de diferente índole con una mayor preparación y mejor conectividad en cuanto a suministro de energía", subrayó Cuitiño.

Por su parte, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, quien estuvo acompañada por su Concejo Municipal y vecinos beneficiados de la comuna, sostuvo que el kit de emergencia energética reforzará la preparación de los vecinos de su comuna en caso de afrontar un evento crítico.

Agradecemos al Ministerio y la Seremi de Energía por la implementación del programa Siempre Listos; iniciativa que permitirá beneficiar a 25 familias de la comuna de Primavera con kits de emergencia energética. Estos kits contribuirán a fortalecer la preparación de nuestros vecinos frente a situaciones de emergencias y también ante los cortes programados de energía eléctrica, los que suelen ser más frecuentes durante la temporada invernal", apuntó la autoridad comunal.

"SIEMPRE LISTOS" ANTE EMERGENCIAS

"Siempre Listos" forma parte del Plan Familia Preparada del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que fomenta el autocuidado y la cultura preventiva en las familias de Chile a través de una guía que les permita organizarse, prepararse y saber actuar ante escenarios de emergencia, fortaleciendo con ello sus capacidades para reducir el riesgo de desastres.

La autoridad regional de Energía, remarcó que "con la entrega de estos kits de emergencia energética, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric queremos darle un soporte básico de emergencia a las familias de nuestra región mediante soluciones prácticas, de rápido y fácil uso, que les permitan una mejor coordinación y mayor conectividad, a la vez que autonomía, frente a escenarios críticos".

El kit contiene un banco de Energía con linterna y ampolletas, recargable a red eléctrica y solar; y una radio AM/FM/SW con carga a red eléctrica y/o solar; además de un manual de uso e instrucciones paso a paso para el uso del contenido, los que serán entregados a más de 5 mil familias de todo el país.

Según informó la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes, hacia fin de año la totalidad de las comunas de la región habrán recibido sus respectivos kits de emergencia energética.

