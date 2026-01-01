“SAGA DEL DIFERENDO AUSTRAL” COLOQUIAL RELATO ÉPICO-HISTÓRICO EN TORNO AL CONFLICTO DEL CANAL BEAGLE DE 1978 ES PRESENTADO POR LA LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA

En el marco de las tareas de difusión y cultura de la Legión de Infantería de Marina, organización de carácter privado que reúne a oficiales en retiro de la Infantería de Marina Chilena, se elaboró la publicación “Saga del diferendo Austral: coloquial relato épico-histórico dedicado a los Infantes de Marina Veteranos del 78” de autoría de Vicente Montecino Billeke, quién fue parte de esta importante movilización en el contexto de la crisis.

La obra fue escrita “bajo el prisma de un soldado del mar, al que le tocó vivir el conflicto en diversas etapas de su carrera y especialmente refleja lo que sentimos en la zona insular, durante la crisis del Beagle de 1978”, manifiesta Vicente Montecino, quién además “agradezco el apoyo de la Legión de Infantería de Marina, organización con la cual hemos establecido una suerte de alianza estratégica, toda vez que ella tiene entre sus fines, contribuir a preservar y difundir la historia y tradiciones de la Infantería de Marina y yo tengo la oportunidad de publicar mi trabajo, que justamente apunta en esa dirección”.

Ilustrada con dibujos y escrita en prosa, relata en forma amena y clara los antecedentes en torno a la controversia, siendo el reflejo de la memoria histórica del autor, describiendo diferentes momentos, circunstancias y parte de las experiencias que este grupo de hombres vivió desplegado en el Teatro de Operaciones Austral Conjunto.

Entre ellas se desarrolla la visión en torno de uno de los momentos más tensos de la crisis, con la movilización de la Flota de Mar Argentina, la situación de alarma y tensión que se vivieron en aquellos momentos, así como la tranquilidad y lo que fue la Nochebuena de 1978.

Con fotografías inéditas de la época se ilustra una obra que es reflejo magistral e íntimo de uno de los capítulos más críticos en las relaciones Chileno-Argentina en el siglo XX, dando cuenta de esta manera de un legado literario tremendamente importante para comprender desde una visión única lo que fue aquella movilización.

Vicente Montecino señala que “es posible que a algunos les choque el que un tema tan serio como es el “Diferendo Austral” sea tratado en forma coloquial, casi con liviandad. Mis disculpas a ellos y les pido que simplemente den vuelta la hoja”, comentando que “mi larga dedicación y las neuronas empleadas, no merecen quedarse en el anonimato…creo yo”, dando cuenta de una prosa que no dejara a nadie indiferente.

La obra en su portada esta ilustrada con el escudo de la Legión de Infantería de Marina, así como la condecoración otorgada a los Infantes de Marina que estuvieron en el Teatro de Operaciones Austral Conjunto en 1978, quienes, con su presencia disuasiva, contribuyeron a preservar nuestra soberanía austral.

Para el historiador Francisco Sánchez, autor de diversos libros y documentales en torno a la crisis del Beagle de 1978, “esta obra viene a ser una visión distinta y tremendamente importante para comprender los esfuerzos y sacrificios desarrollados en esos duros contextos, contribuyendo a la memoria histórica de la crisis, desde una pluma que no pasa indiferente, que emociona y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre esta historia, la cual aún no está escrita”.

​

