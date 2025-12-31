SEREMI (S) SALUD REFUERZA CONTROLES SANITARIOS Y LLAMA AL AUTOCUIDADO DURANTE LAS FIESTAS DE CIERRE DE AÑO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi de Salud (s) de Magallanes, Eduardo Castillo Vera, informó a la ciudadanía sobre el despliegue de acciones preventivas y de fiscalización que la Autoridad Sanitaria ha desarrollado durante el mes de diciembre, con el objetivo de resguardar la seguridad y la salud de la población en el marco de las celebraciones de Fin de Año.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud ha reforzado las fiscalizaciones en distintos puntos de la región, enfocándose especialmente en recintos de expendio y elaboración de alimentos, el correcto etiquetado de juguetes y las inspecciones sanitarias a eventos y locales que realizarán celebraciones de Año Nuevo. Estas acciones consideran tanto actividades de carácter ocasional como establecimientos formales que cuentan con autorización sanitaria, entre ellos hoteles, restaurantes y otros recintos que son supervisados regularmente durante el año.

El despliegue busca verificar el cumplimiento de las condiciones de higiene, seguridad y saneamiento básico, con el fin de minimizar riesgos para asistentes, trabajadores y la comunidad en general. Entre los principales aspectos fiscalizados se encuentran las condiciones de seguridad de la infraestructura, como vías de evacuación claramente señalizadas y despejadas, la adecuada disposición y mantención de extintores de incendio, el correcto funcionamiento de las luces de emergencia y la disponibilidad de servicios higiénicos suficientes, en buen estado de limpieza, equipamiento y mantención.

Estas fiscalizaciones se realizan en coordinación con otros servicios públicos, cada uno dentro de sus respectivas competencias, con el propósito de asegurar que las celebraciones de Fin de Año se desarrollen en condiciones que resguarden la seguridad y la salud de quienes participan en ellas.

En la instancia, el Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, realizó un llamado a la comunidad a vivir unas Fiestas de Fin de Año con responsabilidad y autocuidado, respetando las normas sanitarias y de seguridad vigentes.

Durante la entrevista, además, se dio a conocer el lanzamiento de la Campaña de Verano 2025-2026 del sector salud en Magallanes, orientada a la prevención del hantavirus, las enfermedades transmitidas por alimentos y los riesgos asociados a la marea roja, reforzando así las medidas de prevención y educación sanitaria de cara a la temporada estival.

​



​

