CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR RECIBE SELLO “ACTIVADOS” TRAS CAPACITACIÓN EN ACV

El pasado miércoles 24 de diciembre se realizó una Charla Educativa sobre Accidente Cerebrovascular (ACV) dirigida a los funcionarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Punta Arenas, instancia que culminó con la entrega del sello “ACTIVADOS”.

Durante la actividad se abordaron contenidos fundamentales como qué es un ACV, cuáles son los principales síntomas que permiten reconocerlo de manera precoz y cómo actuar ante una sospecha clínica, enfatizando la importancia de una respuesta rápida para disminuir secuelas y salvar vidas.

El sello “ACTIVADOS” distingue a espacios públicos y privados que cuentan con personal capacitado para detectar y actuar oportunamente frente a un ACV en sus instalaciones. Asimismo, promueve la educación en prevención, a través del conocimiento de hábitos saludables, estilos de vida y el control de patologías crónicas que constituyen factores de riesgo.

Esta iniciativa, en la región de Magallanes, cuenta con el respaldo de la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes.

