Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR RECIBE SELLO “ACTIVADOS” TRAS CAPACITACIÓN EN ACV

​Funcionarios participaron en una charla educativa orientada al reconocimiento oportuno del Accidente Cerebrovascular y la correcta activación de la respuesta de emergencia.

El pasado miércoles 24 de diciembre se realizó una Charla Educativa sobre Accidente Cerebrovascular (ACV) dirigida a los funcionarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Punta Arenas, instancia que culminó con la entrega del sello “ACTIVADOS”.

Durante la actividad se abordaron contenidos fundamentales como qué es un ACV, cuáles son los principales síntomas que permiten reconocerlo de manera precoz y cómo actuar ante una sospecha clínica, enfatizando la importancia de una respuesta rápida para disminuir secuelas y salvar vidas.

El sello “ACTIVADOS” distingue a espacios públicos y privados que cuentan con personal capacitado para detectar y actuar oportunamente frente a un ACV en sus instalaciones. Asimismo, promueve la educación en prevención, a través del conocimiento de hábitos saludables, estilos de vida y el control de patologías crónicas que constituyen factores de riesgo.

Esta iniciativa, en la región de Magallanes, cuenta con el respaldo de la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes.


SANTO TOMÁS REALIZARÁ FERIA VOCACIONAL Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TRAS ENTREGA DE RESULTADOS PAES

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

​La presentación ante el tribunal permite dar continuidad al procedimiento judicial y habilita las siguientes etapas para la recuperación del terreno donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable.

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR RECIBE SELLO “ACTIVADOS” TRAS CAPACITACIÓN EN ACV

sabes-2025-12-26t215040599be5cf1-1766796808-960x540

DE PUNTA ARENAS A CONCEPCIÓN, PEPO ESTRADA CELEBRA 10 AÑOS DE LA FUENTE PENQUISTA: “UNA EMBAJADA GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN”

CIENTÍFICOS ESTUDIAN PLANTAS DEL DESIERTO DE ATACAMA Y LA ANTÁRTICA PARA IDEAR CULTIVOS RESISTENTES A LA CRISIS CLIMÁTICA

amigo familia

