Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

SENDA MAGALLANES Y CARABINEROS REFUERZAN CONTROLES PREVENTIVOS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO

Buenos días region.

sendamagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, informó a la ciudadanía sobre una serie de iniciativas y avances que fortalecen la prevención, la recuperación y la integración social de personas que enfrentan consumo problemático de alcohol y otras drogas en la región.

En el marco del Mes de la Recuperación, SENDA Magallanes reconoció a sus “Aliados de la Recuperación”, distinguiendo a empresas, instituciones y personas que han contribuido activamente a generar oportunidades reales de apoyo, inclusión e integración social para quienes se encuentran en procesos de tratamiento. Esta instancia buscó relevar el compromiso del mundo público y privado con la recuperación y la reinserción social.

Asimismo, se destacó la certificación del Servicio de Salud Magallanes como Espacio Laboral Preventivo, logro alcanzado tras dos años de trabajo conjunto con SENDA Previene. En este proceso se implementó el programa nacional “Trabajar con Calidad de Vida”, orientado a promover políticas preventivas, una cultura organizacional saludable y entornos laborales libres del consumo de alcohol y otras drogas.

Otro de los temas abordados fue el fortalecimiento del apoyo a mujeres que viven situaciones de violencia de género y consumo problemático de sustancias, a través de un acuerdo entre SERNAMEG Magallanes y SENDA. Esta coordinación busca mejorar la detección temprana y la derivación oportuna de mujeres que requieren tratamiento y acompañamiento especializado en la región.

Finalmente, se informó sobre el trabajo conjunto entre SENDA Magallanes y Carabineros de Chile para reforzar fiscalizaciones preventivas y promover la conducción segura. En el marco de la campaña El Otro Plan, se apoyaron operativos de control preventivo destinados a prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas, fortaleciendo la seguridad de conductores y conductoras en Magallanes.


CORE MAX SALAS CUESTIONA USO DE RECURSOS REGIONALES EN PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO PARA MAGALLANES

SERVIU ACLARA ALCANCE DE OBRAS EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y DESCARTA SEGREGACIÓN URBANA

​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

​El servicio explicó que el muro de contención ejecutado en el sector Aves Australes corresponde a una solución técnica de seguridad vial y estabilidad del terreno, diseñada para resguardar a las viviendas existentes y mejorar la conectividad de la ciudad.

FERIA DE TURISMO (10)

FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Perla-Valenzuela-6-800x533

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FIESTAS Y QUÉ ES LA SOBREINGESTA EMOCIONAL? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FOTO TRI QUEEN MAURICIO TORRES (1)

RECONOCIDO TRIBUTO A FREDDY MERCURY SE PRESENTA ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS