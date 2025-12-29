CORE MAX SALAS CUESTIONA USO DE RECURSOS REGIONALES EN PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO PARA MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Max Salas Illanes, realizó un balance del primer año del nuevo Consejo Regional, abordando además temas clave como la Política Especial de Zonas Extremas (PEDZE 2.0), el convenio de programación en Salud con el Minsal y la reciente postergación del proyecto de Control Biométrico.

En su evaluación del funcionamiento del actual Consejo Regional, Salas señaló que se trata de un período marcado por un cambio de clima político y administrativo. “Somos consejeros que le toca enfrentar una gestión de gobierno con toda el agua que pasó debajo del puente con los temas de corrupción que se supieron en Chile, el ánimo es menos favorable a ser tan permisivo, ahora hay un convencimiento transversal de que los proyectos necesitan mayor mirada”. En ese contexto, sostuvo que “el éxito arrollado que tuvo JAK se debe a que la gente espera un poco más de resultados, no solo palabrería”, agregando que para lograr avances reales “se tiene que profesionalizar la gestión y no estar con este chamuyo personal que uno ve en el gobierno regional”. A su juicio, “el gobernador tiene que dejar atrás esta mirada tan politizada”.

Respecto a la Política Especial de Zonas Extremas, PEDZE 2.0, el consejero valoró su amplitud, indicando que “es bueno tener un catálogo amplio como es el PEDZE, que define un trazado macro de las materias que la región quiere ir avanzando”. Sin embargo, advirtió que no es viable ejecutar todo simultáneamente, por lo que “no se puede ir avanzando en todas al mismo tiempo, por ende es importante el trabajo después del levantamiento de información de este catastro, en la labor de priorización es súper importante la coordinación que haga el gobernador con el gobierno central”. En esa línea, recalcó que “son recursos que se deben conseguir a nivel central” y que el plan contempla “muy buenas iniciativas que responden a demandas urgentes de la ciudadanía, así como también proyectos que en los momentos actuales no tienen importancia”.

En relación con el convenio de programación en Salud entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, Salas manifestó su rechazo. “No me gusta por dos razones, uno por el motivo que en Puerto Williams nos hicieron saber algunas comunidades sobre que la actitud del gobierno regional ha sido descuidada, falta de mirada local y territorial, realmente inaceptable eso”. A ello sumó su preocupación por la situación en Natales, afirmando que “tampoco me gusta que en Natales el servicio de salud y el gobierno regional hace mucho tiempo dejaron de incorporar los consejos consultivos, los comités de usuario de los centros de salud y hospitales de las planificaciones”.

Finalmente, al referirse a la postergación del proyecto de Control Biométrico, el consejero aclaró que se trata de una iniciativa en fase experimental. “Es un plan piloto, no es nueva en el sentido que no se haya implementado en otros lados, pero nos lo venden como un gran avance, como un avance radical para enfrentar la delincuencia y la seguridad ciudadana, pero no lo es, es solo el testeo de una nueva tecnología y se quiere hacer con platas regionales”. En ese sentido, cuestionó la priorización de recursos, señalando que “son 5 mil millones de pesos que necesitamos en las poblaciones hoy en día, con mejoras en iluminación, problemas de dotación policial en Magallanes, etc.”.

