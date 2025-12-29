PRESIDENTA EJECUTIVA DEL CONSEJO DEL SALMÓN ES RECONOCIDA ENTRE LAS 50 GENIAS DEL AÑO 2025

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, fue reconocida como una de las 50 Genias del Año 2025 en la categoría Sostenibilidad y Medio Ambiente, una distinción que reconoce a mujeres que potencian la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de puntos como impacto, liderazgo e innovación en Chile.

Este reconocimiento releva un tipo de liderazgo necesario para los desafíos productivos y ambientales del país, especialmente en sectores estratégicos para el sur austral y para todo Chile, como lo es la salmonicultura.

Y en esa línea, el liderazgo gremial que encabeza Seguel se ha destacado por ser diferenciador e innovador en la agenda país, con un trabajo gremial articulado, con foco en alianzas público-privadas.

Seguel señaló que “este reconocimiento es una señal del trabajo que estamos impulsando desde el Consejo del Salmón. Nuestro gremio ha asumido el desafío de proyectar la salmonicultura chilena con una mirada moderna, colaborativa y orientada a los desafíos del futuro. Hoy los resultados se evidencian con iniciativas inéditas en innovación, sostenibilidad y liderazgo al momento de mirar la salmonicultura a nivel nacional”.

En materia de sostenibilidad, este hito se vincula también con herramientas concretas. Desde hace cinco años, "desde el Consejo del Salmón llevamos 5 años con el Reporte de Impacto Sostenible, con más de 140 indicadores, económicos, sociales y ambientales, reflejo del compromiso de las empresas productoras de salmón con temas esenciales para la industria, que nos permite medir avances, identificar brechas y robustecer la transparencia, aportando información para una conversación más informada sobre el desarrollo y crecimiento de la salmonicultura chilena".

50 Genias del Año reconoce a mujeres de distintos territorios y disciplinas que están transformando Chile desde el impacto, el propósito y la acción concreta.

En ese contexto, así como el de Forbes quien la destaca como una de las mujeres poderosas del año, este reconocimiento a Loreto Seguel pone en valor el liderazgo femenino, no sólo en la agenda ambiental y productiva, sino que también una nueva forma de liderazgo para los desafíos del desarrollo sostenible del país.

Fuente: salmonexpert.cl

