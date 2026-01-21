SMA PRESENTA ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ENFOCADA EN CENTROS DE ENGORDA DE SALMONES

Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector salmonicultor, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES), que refuerza el modelo de monitoreo, fiscalización y respuesta sancionatoria frente a eventuales incumplimientos, priorizando un enfoque preventivo, basado en riesgo y dentro de sus competencias legales.

​



Esta estrategia -que ya se encuentra disponible en el sitio web de la SMA- aborda materias asociadas a la producción, posicionamiento, conexiones en línea y posibles situaciones de elusión a la normativa ambiental por parte de centros de cultivo de salmones, poniendo el foco en la detección y corrección temprana de desviaciones, así como en la aplicación oportuna de acciones correctivas o sancionatorias cuando corresponda.

​



Cabe precisar que esta estrategia integra acciones que la SMA ha desarrollado a través del tiempo y su implementación considera un horizonte de tres años, entre 2026 y 2028, con evaluaciones periódicas que permitan ajustar y fortalecer las acciones definidas.

​



Al respecto, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló que "lo que estamos presentando hoy refleja una forma de trabajo que hemos venido fortaleciendo como institución en los últimos años: anticiparnos a los riesgos, usar mejor la información disponible, incorporar fuertemente la tecnología y actuar de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En un sector de alta relevancia ambiental y económica para el país como la salmonicultura, nuestro foco está puesto en la detección temprana de desviaciones a fin de evitar incumplimientos y con ello avanzar en protección ambiental".





La estrategia considera la sistematización permanente de información relevante, el fortalecimiento del monitoreo y la fiscalización y la asistencia continua al sector regulado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Además, incorpora nuevas líneas de acción asociadas a otras problemáticas del sector, como manejo de residuos, basura en playas y eventuales situaciones de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

​



El enfoque del trabajo responde a las características y desafíos del sector salmonicultor, entre ellos la alta concentración territorial de centros de engorda en zonas de difícil acceso y ambientalmente sensibles, las denuncias recibidas por la institución y los riesgos asociados a los impactos sobre el medio marino. En este contexto, la SMA ha reforzado el uso de herramientas de monitoreo continuo de variables ambientales claves, con el fin de prevenir impactos significativos y actuar de manera temprana frente a posibles incumplimientos.

​



"Este enfoque preventivo y proporcional nos permite resguardar de mejor manera el medioambiente y la salud de las personas, especialmente en territorios de alta sensibilidad ambiental, y al mismo tiempo entregar mayor certeza regulatoria al sector que posee más de dos mil Resoluciones de Calificación Ambiental, promoviendo un cumplimiento ambiental efectivo y sostenible en el tiempo", agregó la Superintendenta.

​



La estrategia se construye sobre la base de la coordinación con otros organismos del Estado, en particular con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), fortaleciendo el trabajo de fiscalización conjunto, coordinado y eficiente, con mayor cobertura e incidencia, orientada a la protección del medioambiente y el interés público.

​



Descarga la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Centros de Engorda de Salmones en este enlace .

​

