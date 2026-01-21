GREMIOS DEL SALMÓN REACCIONAN AL GABINETE DEL NUEVO GOBIERNO

Los principales gremios de la industria salmonicultora reaccionaron a la conformación del nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast, destacando la necesidad de avanzar en diálogo, reglas claras y una agenda que permita fortalecer el desarrollo del sector.

Desde SalmonChile, su presidente Arturo Clément valoró la definición del equipo ministerial y subrayó la importancia de que las nuevas autoridades conozcan en profundidad la actividad salmonicultora y su aporte a las regiones del sur del país. “Valoramos la conformación del nuevo gabinete y esperamos que los distintos ministros con los que la salmonicultura se relaciona puedan conocer en profundidad nuestro sector productivo, su aporte a las regiones y su relevancia estratégica para el país. Creemos que este es un momento propicio para abrir espacios de diálogo que permitan construir una mirada de largo plazo para una actividad que puede ser clave en la recuperación y proyección de la economía nacional”.

En ese sentido, Clément puso énfasis en los principales desafíos que enfrenta la industria, especialmente en materia regulatoria. “Avanzar en una permisología más eficiente, reducir la burocracia y contar con reglas claras y estables son condiciones fundamentales para el desarrollo responsable de nuestra actividad”, señaló, agregando que estos temas debieran formar parte de la agenda prioritaria de los próximos cuatro años.

Agenda estratégica

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, manifestó una evaluación positiva respecto de la conformación del gabinete económico, planteando que el nuevo escenario abre una oportunidad para impulsar una agenda de crecimiento con foco productivo, desarrollo regional y empleo, en un contexto económico desafiante para el país.

Desde el gremio destacaron además el rol que ha tenido la salmonicultura en el desarrollo territorial del sur de Chile, subrayando que la actividad se ha consolidado como uno de los principales motores económicos regionales, con efectos en la formalización del empleo, la inversión local y la mejora de los ingresos de las familias. En ese marco, señalaron que los datos oficiales más recientes de la Encuesta CASEN muestran avances en reducción de pobreza e ingresos en regiones con presencia de la industria.

En esa línea, Seguel sostuvo que el potencial de la salmonicultura podría ser significativamente mayor si se logran destrabar las actuales restricciones al crecimiento del sector. “Si estos resultados se han alcanzado con una industria estancada, es posible dimensionar el alto impacto que podría generar si se destraba su crecimiento y desarrollo”.

Finalmente, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón expresó la disposición del gremio a colaborar con las nuevas autoridades, destacando la importancia de fortalecer una alianza público-privada que permita avanzar en políticas de Estado de largo plazo para la industria. “Chile tiene todo para consolidarse como líder global en salmonicultura”, afirmó, señalando la confianza del sector en el trabajo que se pueda desarrollar junto al nuevo gobierno.

Fuente: mundoacuicola.cl



