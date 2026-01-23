Punta Arenas,
23 de enero de 2026

COMITÉ DE SALUD DE PECES DE MAGALLANES ABORDÓ SITUACIÓN DE LA CALIGIDOSIS EN PRIMERA REUNIÓN ANUAL

​La Prof. MSc. Sandra Marín, académica de la Universidad Austral de Chile, fue la expositora principal de la jornada, donde participaron ejecutivos de las empresas salmonicultoras instaladas en la zona, junto a los profesionales de sus respectivas áreas de salud.

​En su primera sesión anual, el Comité de Salud de Peces de Magallanes se reunió en Puerto Natales para analizar en conjunto el tema de la Caligidosis y compartir estrategias antiparasitarias, entre otros aspectos.

En el encuentro, realizado el martes 6 de enero en el Hotel Costa Australis, participó como principal expositora la Prof. MSc. Sandra Marín, académica del Instituto de Acuicultura y Medio Ambiente de la Universidad Austral de Chile (UACh), quien compartió el resultado de interesantes investigaciones en torno a la situación de Caligus rogercresseyi en Chile, además de una exhaustiva revisión bibliográfica.

La actividad, inserta en el Acuerdo de Colaboración entre la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y MSD Salud Animal, fue liderada por Francisca Rojas, gerente del gremio acuícola, y Óscar Parra, gerente en Chile de la Unidad de Acuicultura de la compañía biofarmacéutica y de tecnología. La instancia con una alta participación de ejecutivos de las empresas salmonicultoras instaladas en la zona, junto a los profesionales de sus respectivas áreas de salud.

RECOMENDACIONES

Sandra Marín explicó que Magallanes tiene ventajas ambientales –principalmente temperatura y salinidad– que dificultan la reproducción y sobrevivencia del de Caligus rogercresseyi en relación con las otras regiones donde se desarrolla la salmonicultura. “Pero el piojo puede adaptarse con rapidez a cambios en su entorno, por lo que es importante que los productores monitoreen constantemente estas variables y el comportamiento del parásito”, declaró.

Entre sus recomendaciones sugirió definir estrategias preventivas para el manejo de la Caligidosis, con el objetivo de mantener y asegurar la positiva situación sanitaria que caracteriza a la región, zona que ahora se ve desafiada por el aumento de la temperatura a raíz del cambio climático.

“Como país hemos evolucionado mucho en la investigación de la Caligidosis y disponemos de amplia e interesante data. Reuniones como las de este comité son muy útiles, porque permiten entregar información de calidad a los productores y advertirles respecto de los focos en los que deben poner atención”, concluyó la experta.

Tras la intervención de la profesora Marín, los profesionales y técnicos de las empresas salmonicultoras compartieron sus estrategias antiparasitarias, subrayando que el trabajo colaborativo y coordinado en barrios es clave para optimizar el control del parásito y reducir reinfestaciones.​

Finalmente, Francisca Rojas, gerente de la Asociación de Salmonicultoras de Magallanes, presentó una actualización del status y estado de avance de diversos e importantes proyectos que en el futuro regularán la actividad acuícola donde, junto con el gremio participan distintas instituciones públicas vinculadas al sector.

GLACIAR PÍO XI CONCENTRA ATENCIÓN CIENTÍFICA AL GANAR MÁS DE 10 KILÓMETROS DE HIELO EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS

