COMITÉ DE SALUD DE PECES DE MAGALLANES ABORDÓ SITUACIÓN DE LA CALIGIDOSIS EN PRIMERA REUNIÓN ANUAL

​En su primera sesión anual, el Comité de Salud de Peces de Magallanes se reunió en Puerto Natales para analizar en conjunto el tema de la Caligidosis y compartir estrategias antiparasitarias, entre otros aspectos.



En el encuentro, realizado el martes 6 de enero en el Hotel Costa Australis, participó como principal expositora la Prof. MSc. Sandra Marín, académica del Instituto de Acuicultura y Medio Ambiente de la Universidad Austral de Chile (UACh), quien compartió el resultado de interesantes investigaciones en torno a la situación de Caligus rogercresseyi en Chile, además de una exhaustiva revisión bibliográfica.



La actividad, inserta en el Acuerdo de Colaboración entre la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y MSD Salud Animal, fue liderada por Francisca Rojas, gerente del gremio acuícola, y Óscar Parra, gerente en Chile de la Unidad de Acuicultura de la compañía biofarmacéutica y de tecnología. La instancia con una alta participación de ejecutivos de las empresas salmonicultoras instaladas en la zona, junto a los profesionales de sus respectivas áreas de salud.



RECOMENDACIONES



Sandra Marín explicó que Magallanes tiene ventajas ambientales –principalmente temperatura y salinidad– que dificultan la reproducción y sobrevivencia del de Caligus rogercresseyi en relación con las otras regiones donde se desarrolla la salmonicultura. “Pero el piojo puede adaptarse con rapidez a cambios en su entorno, por lo que es importante que los productores monitoreen constantemente estas variables y el comportamiento del parásito”, declaró.



Entre sus recomendaciones sugirió definir estrategias preventivas para el manejo de la Caligidosis, con el objetivo de mantener y asegurar la positiva situación sanitaria que caracteriza a la región, zona que ahora se ve desafiada por el aumento de la temperatura a raíz del cambio climático.



“Como país hemos evolucionado mucho en la investigación de la Caligidosis y disponemos de amplia e interesante data. Reuniones como las de este comité son muy útiles, porque permiten entregar información de calidad a los productores y advertirles respecto de los focos en los que deben poner atención”, concluyó la experta.



Tras la intervención de la profesora Marín, los profesionales y técnicos de las empresas salmonicultoras compartieron sus estrategias antiparasitarias, subrayando que el trabajo colaborativo y coordinado en barrios es clave para optimizar el control del parásito y reducir reinfestaciones.​



Finalmente, Francisca Rojas, gerente de la Asociación de Salmonicultoras de Magallanes, presentó una actualización del status y estado de avance de diversos e importantes proyectos que en el futuro regularán la actividad acuícola donde, junto con el gremio participan distintas instituciones públicas vinculadas al sector.

