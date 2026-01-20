CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN APRUEBA NUEVOS ESTÁNDARES PARA LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA

El Consejo Nacional de Educación aprobó la propuesta de estándares pedagógicos y disciplinarios para las carreras de Educación Parvularia, destacando el rigor metodológico en su proceso de elaboración, la fundamentación sustentada en evidencias, la estructura clara y alineada con las Bases Curriculares y el Marco para la Buena Enseñanza, la cobertura integral de la formación inicial y la relevancia del juego como principio fundamental de la Educación Parvularia.

Esta herramienta busca orientar de forma pertinente aspectos centrales en la formación de las y los futuros educadores, en coherencia con la perspectiva epistemológica humanista del sistema educativo en nuestro país. Lo que será implementado de forma progresiva y con acompañamiento de las unidades técnicas del Ministerio de Educación, ya que deberá ser sociabilizado con los actores relevantes del sistema, generar un proceso de planificación para la apropiación de estos estándares por parte de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia.

La propuesta integra múltiples antecedentes normativos, teóricos y curriculares, incorporando aprendizajes de procesos previos. Si bien, toma elementos de los actuales estándares y las propuestas anteriores, además de las observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Educación, CNED, se formula a partir de una revisión actualizada de sus fundamentos y alcances.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera indicó: "La aprobación de estos nuevos estándares para la formación en Educación Parvularia representa un paso decisivo para fortalecer la calidad educativa desde la primera infancia. Es una iniciativa que recoge el compromiso del país con un enfoque de derechos, la inclusión y el valor del juego como motor del aprendizaje, asegurando que las y los futuros educadores cuenten con herramientas actualizadas, pertinentes y alineadas con los desafíos contemporáneos" .

El decreto N° 309 del año 2017 señala que los estándares pedagógicos y disciplinarios para la Formación Inicial Docente son "aquellas pautas que explicitan y definen el conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que debe tener un profesional de la educación una vez finalizada su formación". Desde la publicación de los primeros estándares orientadores en 2012 hasta la versión actual, el escenario educativo y social ha experimentado transformaciones significativas que han sido consideradas en este proceso de elaboración.

