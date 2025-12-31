ASMAR AVANZA EN EL MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE Y FIRMA ALIANZAS PARA IMPULSAR CONSTRUCCIÓN NAVAL

Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) logró importantes avances en el proyecto Escotillón IV de la Armada de Chile, completando en más de un 90% el casco del Magallanes e iniciando la construcción del segundo buque. Además inauguró un Centro de Manufactura Avanzada, firmó acuerdos con universidades para impulsar el desarrollo de la industria naval y modernizó unidades de superficie.

La Empresa Estratégica de Defensa de Chile dio a conocer que el primer buque multipropósito de un total de cuatro proyectados se llamará Magallanes. El astillero informó además en octubre que la unidad logró en octubre un importante hito al instalarse la proa, alcanzado a esa fecha un 92% de avance estructural.

Respecto a la botadura del Magallanes, Asmar confirmó que se efectuará en Talcahuano el primer semestre de 2026 y que posteriormente comenzará su fase de construcción a flote, instalación de equipos. outfitting y pruebas de mar para su entrega a la Armada de Chile en 2027.

En paralelo, el proyecto continúa con la construcción del segundo buque, cuya primera plancha de acero fue cortada en agosto de 2025. Con este acto, se dio inicio formal a la estructura de la segunda unidad, que compartirá el diseño multipropósito de su predecesora. Su fabricación avanza conforme al cronograma, consolidando progresivamente las capacidades industriales y tecnológicas del astillero y del país.

Centro de Manufactura Avanzada

Asmar inauguró el martes 22 de julio en la planta industrial de Valparaíso el nuevo Centro de Manufactura Avanzada que permitirá fabricar y reparar piezas de alta complejidad necesarias para el funcionamiento de los buques de la Armada de Chile, reduciendo la dependencia externa, mejorando tiempos de entrega y optimizando costos de mantenimiento.

Este centro de alta tecnología es el resultado de años de planificación y se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Construcción Naval 2025–2040, impulsando la producción de buques en el país, como ya ocurre con proyectos en curso, como la construcción del primero de cuatro buques multipropósito del proyecto Escotillón IV.

La implementación del Centro de Manufactura Avanzada de Asmar Valparaíso demandó una inversión de alrededor de tres millones de dólares y contempló la instalación de máquinas de alto estándar con tecnología japonesa, donde se desempeñarán 24 profesionales en distintas labores.

Estas nuevas capacidades han permitido producir piezas como un impulsor para la bomba de incendio de la fragata antisubmarina Type 22 FF-19 Almirante Williams, utilizando la tecnología de gemelo digital y, posteriormente, manufactura aditiva, en vez de ser adquirirlo en el extranjero, optimizando recursos y plazo de entrega.

Acuerdos con universidades

Asmar y la Universidad Austral de Chile (UACh) avanzaron en 2025 en una agenda que busca potenciar la formación técnica y profesional, así como el desarrollo de proyectos de innovación que fomenten la industria naval de Chile como parte de un acuerdo de colaboración suscrito en octubre de 2024 en el marco de la Política Nacional de Construcción Naval que impulsa la Armada de Chile.

Entre los principales acuerdos alcanzados en abril de 2025 se encuentra la implementación de programas de capacitación para personal técnico, formación en áreas de producción y planificación integrada, y el desarrollo de diplomados orientados a ingenieros no navales. La reunión incluyó propuestas para el trabajo conjunto en I+D+i, incluyendo diseño avanzado y estudios aplicados que podrían beneficiarse de financiamiento externo como Corfo y la Anid.

Durante el encuentro se exploraron proyectos de diseño naval innovador, como embarcaciones con propulsión eléctrica y autónoma, y se revisaron mecanismos para fortalecer el convenio de colaboración ya vigente. En ese marco, Asmar y la UACh anunciaron en la feria Colombiamar que están trabajando en el primer diseño básico nacional de una lancha patrullera marítima y una lancha autónoma.

El astillero y la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) firmaron en octubre un Convenio Marco de Cooperación con el propósito de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito marítimo nacional, permitiendo desarrollar proyectos conjuntos en áreas como diseño y construcción naval, eficiencia energética, materiales avanzados, automatización y tecnologías digitales aplicadas al sector marítimo.

Asmar y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) formalizaron una alianza estratégica que abre espacios de trabajo en investigación aplicada, desarrollo tecnológico y sostenibilidad energética, incluyendo ámbitos como hidrógeno verde, bioenergía, electromovilidad industrial, ingeniería naval y manufactura avanzada, fortaleciendo la transferencia tecnológica entre el mundo académico y la industria.

Modernización de unidades navales y presencia internacional

La lancha de acción marítima LAM-31 Chipana de la Armada de Chile concluyó el 15 de marzo las pruebas de instalación del sistema de control de fuego Saeta-4 de Desarrollos de Automatización (Desa) y el nuevo radar RTN1-2D Fiura de Desa y el sistema de guerra electrónica DMA-306AD de DTS, una filial de Enaer, siendo producidos íntegramente por la industria de defensa nacional.

El programa de modernización comenzó en las instalaciones de la planta industrial Talcahuano de Asmar en 2023 y contempló la remoción de la torre popel del cañón Oto Melara Compact de 76/62 mm y de los atriles de los misiles antibuque IAI Gabriel MK-II. La unidad recibió una grúa para desplegar desde popa un bote semirrígido Pumar de Asmar.

La FFG-14 Almirante Latorre recibió dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3 de MBDA en el marco de un período intermedio de dique (PID) efectuado en Asmar Talcahuano. Este sistema de armas, también presente en las fragatas multipropósito clase M, fue instalado en 2024 en la otra fragata antiaérea clase Adelaide, la FFG-11 Capitán Prat.

El astillero asistió en abril de 2025 a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) de España para mostrar su trabajo y fortalecer la relación con proveedores, destacando el aporte de las empresas españolas en el último rompehielos y en los buques multipropósito, así como el valor de Feindef para concretar reuniones y acceder a una industria altamente innovadora.

Asmar también presentó sus proyectos de construcción naval y capacidades de mantenimiento integral de fragatas y submarinos que entrega a la Armada de Chile en la feria DSEI UK 2025. La presencia de Asmar en este evento internacional permite fortalecer alianzas estratégicas y demostrar sus capacidades, avances tecnológicos y soluciones que elevan la ingeniería naval chilena a niveles de excelencia mundial.

