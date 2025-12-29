Punta Arenas,
29 de diciembre de 2025

FALLECIÓ ARTURO SOTO BARRÍA, HISTÓRICO PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO PRAT

​Hablar de Arturo Soto es hablar de una vida entera dedicada al deporte y, especialmente, a su querido Club Prat.

arturosotobarria

​El deporte magallánico está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Don Arturo Soto Barría (Q.E.P.D.), histórico presidente del Club Deportivo Social Prat, ocurrido en la ciudad de Santiago tras una prolongada enfermedad.

Hablar de Arturo Soto es hablar de una vida entera dedicada al deporte y, especialmente, a su querido Club Prat. Durante décadas lideró la institución con una vocación pocas veces vista, convirtiéndose no solo en un dirigente, sino en un verdadero pilar humano y deportivo para generaciones de jugadores, socios y dirigentes.
Quienes lo conocieron coinciden en algo: Don Arturo no solo presidía un club, lo vivía. Estuvo presente en triunfos y derrotas, en tiempos de bonanza y también en los momentos difíciles, siempre con la convicción de que el deporte es una escuela de valores y una herramienta de unión para la comunidad.

Bajo su conducción, el Club Deportivo Social Prat consolidó su identidad y fortaleció principios que hoy siguen vigentes: el esfuerzo, la disciplina, el respeto y la camaradería. Su liderazgo dejó una huella profunda, no solo en lo institucional, sino en lo humano. Para muchos fue un mentor, para otros un consejero, y para todos, un hombre íntegro y cercano.

Desde la actual directiva del club señalaron:
“Hoy despedimos a un amigo y mentor. Su legado permanecerá vivo en cada proyecto y en cada integrante del club”, palabras que resumen el sentir de una institución que pierde a uno de sus grandes referentes.

Fuente: magallanesdeportes.cl/

PRESIDENTE DE ANEJUD REALIZA VISITA PROTOCOLAR A LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA

MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FALLECIÓ ARTURO SOTO BARRÍA, HISTÓRICO PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO PRAT

SERVIU ACLARA ALCANCE DE OBRAS EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y DESCARTA SEGREGACIÓN URBANA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRESIDENTE BORIC NO TOMARÁ VACACIONES ESTE VERANO

