Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

​A 3 días de la salida del efectivo del pago en las micros, la seremitt ha entregado 3.800 tarjetas entre el 2024 y 2025.

ENTREGA BANCO ESTADO 2

“A contar del 2 de enero comienza a regir el pago 100% electrónico en nuestro transporte público mayor urbano. Por ello el llamado a la comunidad es a adquirir su tarjeta Punta Arenas Conectado” informó el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones José Luis Hernández, en la jornada de entrega de tarjetas Punta Arenas Conectado realizada por el equipo de la cartera regional y Bipay en la sucursal Plaza de Armas del Banco Estado.

 
Operativo realizado a tres días de la salida del efectivo en el pago de las micros, para pasar al sistema 100% electrónico. “Esta actividad fue dirigida a personas mayores, para que tengan su tarjeta y no tengan inconvenientes para realizar el pago del pasaje”, agregó el seremi (s).

 
“Nosotros como adultos mayores debemos ser agradecidos y respetuosos por haber recibido este beneficio, porque es un principio básico de la convivencia en cualquier parte del mundo”, señaló Juan Piñeira quien acudió con su esposa Lidia Letelier al operativo de entrega. Los dos con 56 años de matrimonio utilizan el transporte público para sus desplazamientos por la ciudad.

 
Respecto al pago electrónico del transporte público, ambos lo consideraron una buena noticia. “Es una buena medida. Ahora el conductor no tendrá que preocuparse de recibir dinero, dar vuelto ni nada más que conducir y eso es muy bueno”.

 
El seremi (s) Hernández, informó que se han realizado cerca de 600 mil validaciones con medios electrónicos en este periodo, desde el 1 de agosto. De esto más del 60% corresponde a pago con tarifa general y cerca del 30% a pago con tarjeta de personas mayores. “Ya se han vendido más 20.800 tarjetas a la fecha y eso da cuenta del interés que hay por parte de la comunidad por utilizar esta nueva forma de pago”. Asimismo, recordó que no es el único medio de pago, numerando las tarjetas bancarias y el código QR.

 
Por su parte, la coordinadora zonal de la empresa operadora del sistema Bipay, Marilyn Leuquen, indicó que la recepción de la gente ha ido “en total crecimiento”. Agregó que las y los usuarios pueden conocer los más de 80 puntos de carga que hay distribuidos en negocios y almacenes en toda la ciudad a través de la página web www.bipay.cl .

 
Recordó que la venta de tarjetas seguirá en todo momento, y actualmente que se encuentran trabajando en terreno promotoras quienes pueden vender y recargar tarjetas en un horario de 8 a 21 horas. De la misma forma en el centro de atención a usuarios, en la galería Roca del centro de Punta Arenas.


IGpagobuses

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La presentación ante el tribunal permite dar continuidad al procedimiento judicial y habilita las siguientes etapas para la recuperación del terreno donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable.

​La presentación ante el tribunal permite dar continuidad al procedimiento judicial y habilita las siguientes etapas para la recuperación del terreno donde se proyecta el futuro Parque Urbano Habitable.

expropiacionexclubhipico
nuestrospodcast
ENTREGA BANCO ESTADO 2

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ENTREGA BANCO ESTADO 2

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
clubdeleones

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DESTACA HISTÓRICA RECAUDACIÓN EN 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN Y PROYECTA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO EN PUERTO WILLIAMS PARA EL AÑO 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Perla-Valenzuela-6-800x533

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FIESTAS Y QUÉ ES LA SOBREINGESTA EMOCIONAL? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA