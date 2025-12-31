CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

“A contar del 2 de enero comienza a regir el pago 100% electrónico en nuestro transporte público mayor urbano. Por ello el llamado a la comunidad es a adquirir su tarjeta Punta Arenas Conectado” informó el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones José Luis Hernández, en la jornada de entrega de tarjetas Punta Arenas Conectado realizada por el equipo de la cartera regional y Bipay en la sucursal Plaza de Armas del Banco Estado.



Operativo realizado a tres días de la salida del efectivo en el pago de las micros, para pasar al sistema 100% electrónico. “Esta actividad fue dirigida a personas mayores, para que tengan su tarjeta y no tengan inconvenientes para realizar el pago del pasaje”, agregó el seremi (s).



“Nosotros como adultos mayores debemos ser agradecidos y respetuosos por haber recibido este beneficio, porque es un principio básico de la convivencia en cualquier parte del mundo”, señaló Juan Piñeira quien acudió con su esposa Lidia Letelier al operativo de entrega. Los dos con 56 años de matrimonio utilizan el transporte público para sus desplazamientos por la ciudad.



Respecto al pago electrónico del transporte público, ambos lo consideraron una buena noticia. “Es una buena medida. Ahora el conductor no tendrá que preocuparse de recibir dinero, dar vuelto ni nada más que conducir y eso es muy bueno”.



El seremi (s) Hernández, informó que se han realizado cerca de 600 mil validaciones con medios electrónicos en este periodo, desde el 1 de agosto. De esto más del 60% corresponde a pago con tarifa general y cerca del 30% a pago con tarjeta de personas mayores. “Ya se han vendido más 20.800 tarjetas a la fecha y eso da cuenta del interés que hay por parte de la comunidad por utilizar esta nueva forma de pago”. Asimismo, recordó que no es el único medio de pago, numerando las tarjetas bancarias y el código QR.



Por su parte, la coordinadora zonal de la empresa operadora del sistema Bipay, Marilyn Leuquen, indicó que la recepción de la gente ha ido “en total crecimiento”. Agregó que las y los usuarios pueden conocer los más de 80 puntos de carga que hay distribuidos en negocios y almacenes en toda la ciudad a través de la página web www.bipay.cl .



Recordó que la venta de tarjetas seguirá en todo momento, y actualmente que se encuentran trabajando en terreno promotoras quienes pueden vender y recargar tarjetas en un horario de 8 a 21 horas. De la misma forma en el centro de atención a usuarios, en la galería Roca del centro de Punta Arenas.





