PUERTO WILLIAMS: NUEVA SUCURSAL DE BANCOESTADO HA REALIZADO MÁS DE 130 ATENCIONES EN PRIMERA SEMANA DE MARCHA BLANCA

Un total de 135 atenciones se han realizado en la sucursal de BancoEstado más austral de Chile, en Puerto Williams, al cumplirse una semana del histórico inicio de la marcha blanca de esta oficina largamente anhelada por la comunidad.

Entre los principales trámites que vecinas y vecinos han gestionado en dependencias ubicadas en sector Costanera, se cuentan giros, depósitos, pagos de impuestos y beneficios sociales, reemisiones de tarjetas, cambios de claves, actualización de datos seguros, solicitudes de créditos para microempresas y personas naturales. Esto ha permitido a que personas puedan acceder a prestaciones disponibles en cualquier sucursal del país, marcando un avance significativo en materia de inclusión financiera, descentralización y desarrollo local.

​



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, catalogó positivamente la puesta en marcha de una sucursal que, hace más de 15 años atrás, las autoridades gubernamentales de la provincia habían solicitado su concreción a través de diversos oficios, algo igualmente replicado por autoridades comunales y regionales. Hoy ya es una realidad y se espera que la sucursal sea oficialmente inaugurada en diciembre próximo.

​



"Queremos valorar todo el impulso de las autoridades para poder cubrir las necesidades y requerimientos de la comunidad. Había trámites personales que muchas veces eran difíciles de poder hacer. Muchas veces se tenía que viajar a Punta Arenas o esperar al ejecutivo que atendía en nuestra Delegación cada dos meses mediante nuestras gestiones. De igual forma, las organizaciones comunitarias, microempresas y los proyectos también pueden verse más potenciados a través de esta sucursal. Estamos muy satisfechos por todo el esfuerzo que se ha desarrollado por parte de BancoEstado. Hace unos meses atrás asistí a la Cuenta Pública en Santiago, en conmemoración por su 170 aniversario, donde anunciaron la apertura de la sucursal en Puerto Williams, acercando así a las empresas públicas al territorio austral", sostuvo la máxima autoridad provincial.

​

Comunidad opina por presencia de BancoEstado

​



La presencia permanente de BancoEstado en la ciudad de Isla Navarino, facilitará a organizaciones sociales locales en sus postulaciones a fondos y obtención de beneficios. Es el caso del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", cuyo presidente, José Oyarzo, concurrió a la sucursal bancaria. "Era un sueño lo del BancoEstado, y ahora que está aquí, bienvenido. Todo lo que sea progreso para la comuna, bienvenido", mencionó Oyarzo, quien agregó que antes hubiera tenido que desplazarse a Punta Arenas a realizar el trámite. "Es mucho mejor porque tenemos todo acá mismo y, como somos adultos mayores, nos cuesta menos. Antes teníamos que viajar a Punta Arenas porque había un error en marcar la numeración de la tarjeta para que se nos entregara la plata, y ahora se pudo resolver todo acá", profundizó.

​



En tanto, el vecino Andrés Arellano, quien vive en Puerto Williams desde su infancia, logró liberar el cupo de su Cuenta Rut para obtener aportes de una campaña solidaria de salud que actualmente está liderando. "Ahora voy a poder recibir todos los depósitos que sean necesarios sin que la cuenta se bloquee. Esto es genial, de otra manera hubiese tenido que viajar a Punta Arenas. Coincide con que tengo que viajar para allá en unos días más, pero sino, quizás cuánto tiempo hubiese tenido que esperar para lograr el desbloqueo de la cuenta y hubiese perdido quizás muchos depósitos para la campaña", manifestó.

​



Por su parte, la vecina Brisa Jiménez, oriunda de Antofagasta y residente de Puerto Williams hace ocho años junto a su familia, no escatimó en elogios sobre el servicio recibido y las instalaciones de la sucursal. "Vine a cambiar mi tarjeta de Cuenta RUT y a activarla, y mi esposo también hizo lo mismo. Este trámite hubiese sido largo teniendo que ir a Punta Arenas o esperar a que viniera un ejecutivo. Salir de la isla se hace difícil y engorroso (...). La atención fue excelente, y me gustó mucho el local, está lindo. Hicieron un muy buen trabajo", comentó.

​

