Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

PUERTO WILLIAMS: NUEVA SUCURSAL DE BANCOESTADO HA REALIZADO MÁS DE 130 ATENCIONES EN PRIMERA SEMANA DE MARCHA BLANCA

​Entre los principales trámites efectuados, destacan giros, depósitos, reemisiones de tarjetas, cambios de claves y solicitudes de créditos.

bcoestadowilliams
Un total de 135 atenciones se han realizado en la sucursal de BancoEstado más austral de Chile, en Puerto Williams, al cumplirse una semana del histórico inicio de la marcha blanca de esta oficina largamente anhelada por la comunidad. 
Entre los principales trámites que vecinas y vecinos han gestionado en dependencias ubicadas en sector Costanera, se cuentan giros, depósitos, pagos de impuestos y beneficios sociales, reemisiones de tarjetas, cambios de claves, actualización de datos seguros, solicitudes de créditos para microempresas y personas naturales. Esto ha permitido a que personas puedan acceder a prestaciones disponibles en cualquier sucursal del país, marcando un avance significativo en materia de inclusión financiera, descentralización y desarrollo local. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, catalogó positivamente la puesta en marcha de una sucursal que, hace más de 15 años atrás, las autoridades gubernamentales de la provincia habían solicitado su concreción a través de diversos oficios, algo igualmente replicado por autoridades comunales y regionales. Hoy ya es una realidad y se espera que la sucursal sea oficialmente inaugurada en diciembre próximo. 

"Queremos valorar todo el impulso de las autoridades para poder cubrir las necesidades y requerimientos de la comunidad. Había trámites personales que muchas veces eran difíciles de poder hacer. Muchas veces se tenía que viajar a Punta Arenas o esperar al ejecutivo que atendía en nuestra Delegación cada dos meses mediante nuestras gestiones. De igual forma, las organizaciones comunitarias, microempresas y los proyectos también pueden verse más potenciados a través de esta sucursal. Estamos muy satisfechos por todo el esfuerzo que se ha desarrollado por parte de BancoEstado. Hace unos meses atrás asistí a la Cuenta Pública en Santiago, en conmemoración por su 170 aniversario, donde anunciaron la apertura de la sucursal en Puerto Williams, acercando así a las empresas públicas al territorio austral", sostuvo la máxima autoridad provincial. 
Comunidad opina por presencia de BancoEstado 

La presencia permanente de BancoEstado en la ciudad de Isla Navarino, facilitará a organizaciones sociales locales en sus postulaciones a fondos y obtención de beneficios. Es el caso del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", cuyo presidente, José Oyarzo, concurrió a la sucursal bancaria. "Era un sueño lo del BancoEstado, y ahora que está aquí, bienvenido. Todo lo que sea progreso para la comuna, bienvenido", mencionó Oyarzo, quien agregó que antes hubiera tenido que desplazarse a Punta Arenas a realizar el trámite. "Es mucho mejor porque tenemos todo acá mismo y, como somos adultos mayores, nos cuesta menos. Antes teníamos que viajar a Punta Arenas porque había un error en marcar la numeración de la tarjeta para que se nos entregara la plata, y ahora se pudo resolver todo acá", profundizó. 

En tanto, el vecino Andrés Arellano, quien vive en Puerto Williams desde su infancia, logró liberar el cupo de su Cuenta Rut para obtener aportes de una campaña solidaria de salud que actualmente está liderando. "Ahora voy a poder recibir todos los depósitos que sean necesarios sin que la cuenta se bloquee. Esto es genial, de otra manera hubiese tenido que viajar a Punta Arenas. Coincide con que tengo que viajar para allá en unos días más, pero sino, quizás cuánto tiempo hubiese tenido que esperar para lograr el desbloqueo de la cuenta y hubiese perdido quizás muchos depósitos para la campaña", manifestó. 

Por su parte, la vecina Brisa Jiménez, oriunda de Antofagasta y residente de Puerto Williams hace ocho años junto a su familia, no escatimó en elogios sobre el servicio recibido y las instalaciones de la sucursal. "Vine a cambiar mi tarjeta de Cuenta RUT y a activarla, y mi esposo también hizo lo mismo. Este trámite hubiese sido largo teniendo que ir a Punta Arenas o esperar a que viniera un ejecutivo. Salir de la isla se hace difícil y engorroso (...). La atención fue excelente, y me gustó mucho el local, está lindo. Hicieron un muy buen trabajo", comentó.


terrazahumedal

CRECE PUERTO WILLIAMS: AUTORIDADES INAUGURAN INNOVADORA TERRAZA EN HUMEDAL URBANO HUAIRAVO Y MIRADOR ARTESANAL ALBATROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZA “CIUDAD DE LOS VIENTOS” EN PUNTA ARENAS: AUTORIDADES DAN A CONOCER PROCESO DE ADSCRIPCIÓN PARA 250 SOLUCIONES HABITACIONALES

Leer Más

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Inicio adscripción al proyecto DS19-PUH_1
nuestrospodcast
bcoestadowilliams

PUERTO WILLIAMS: NUEVA SUCURSAL DE BANCOESTADO HA REALIZADO MÁS DE 130 ATENCIONES EN PRIMERA SEMANA DE MARCHA BLANCA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
imagen encuentro de innovación 3

ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS” DESTACÓ PROYECTOS INNOVADORES EN EL AULA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AL 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INICIÓ ETAPA FINAL DE RECAMBIO A LUMINARIAS LED

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250