Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

SENAPRED NO DESCARTA UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO Y TSUNAMI EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Esto, frente a movimientos telúricos registrados en el Paso Drake durante el presente año, los que han provocado evacuación preventiva de la comunidad y estado de precaución en las bases del Territorio Chileno Antártico.

senapredwilliams

Frente a los continuos movimientos telúricos que se han registrado desde mayo pasado en el Paso Drake –tramo marítimo que separa al Cabo de Hornos con la Antártica-, el director regional del Servicio de Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en Magallanes, Juan Carlos Andrades, mencionó que no descarta organizar un simulacro de evacuación masiva por terremoto y tsunami en la Provincia Antártica Chilena. 


"No tenemos previsto en la inmediatez un simulacro, pero con lo que está sucediendo es pensable materializar a la brevedad un refresh hacia la comunidad al respecto. Hay que mantener a toda la población informada de lo que debe hacer, por lo que debemos materializar próximamente algún simulacro para actualizar a las personas que llegan y también recordar a las que ya están", manifestó la autoridad regional, basándose en la constante rotación de la población en la zona, tanto en el ámbito civil como naval.

Al respecto, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, remarcó el trabajo mancomunado con las diferentes entidades públicas y privadas presentes en la provincia, con el fin de que un posible simulacro se materialice en óptimas condiciones. "Es fundamental que nuestra comunidad esté preparada frente a estos sucesos. La nueva oficina de Senapred en la provincia, que incluye a una encargada en este servicio, posibilitará que exista una mayor coordinación para desarrollar estos ejercicios para tener a una población informada", dijo.  

Dos importantes eventos sismológicos se han registrado este año en dicho sector. El primero, ocurrido el 2 de mayo pasado, de 7,5 grados Richter a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, y que fue percibido por parte de la comunidad, provocó la evacuación preventiva hacia zonas seguras ante riesgo de tsunami. Luego, el 10 de octubre pasado, hubo otro de 7,8 a 265 al noroeste de la Base Frei. Este movimiento se percibió mayormente en las bases permanentes de las bahías Fildes y Chile, en Territorio Chileno Antártico, activando el protocolo de Estado de Precaución que conllevó alejarse de la zona de playa y mantener resguardo en puntos seguros. 

Andrades, quien recientemente realizó un despliegue en Puerto Williams, explicó que estos fenómenos, que han sido acompañados por una seguidilla de sismos menores en la zona, se debe a que "estamos en la unión de tres placas tectónicas que son la Continental, la Scotia y la Antártica, que es una estructura geológica bastante complicada en el sentido de que existe permanentemente actividad sísmica de baja intensidad. Lo que es recurrente hoy día en los últimos tiempos, durante este año y el año pasado, es una recurrencia sísmica con un poco mayor de intensidad". 

"Las medidas que se pudieran tomar y las recomendaciones son siempre estar muy atentos a estas situaciones, porque existe la posibilidad de que tengamos situaciones mayores, pero, como todos sabemos, predecirlo es imposible. Aquí radica mucho la preparación y el conocimiento que tengamos de todas las actividades preventivas, como las evacuaciones preventivas que se materializan una vez que el organismo técnico por intermedio del Snam, que trabaja en conjunto el Shoa y el Centro Sismológico Nacional, decretan los diferentes estados que corresponden, ya sea de precaución, de alertamiento para evacuación preventiva o definitivamente una situación de un tsunami real que pudiera suceder. En caso de decretarse eso por parte del organismo técnico, es importante que toda la comunidad se informe por los medios oficiales que normalmente son el Centro Sismológico Nacional, el Shoa, el Senapred, y las autoridades locales que en este caso les corresponde a la Delegación o el Municipio", agregó la autoridad regional.

Crédito de foto: Pedro Araneda. 


williamspolicias

COMITÉ POLICIAL PROVINCIAL DE ANTÁRTICA CHILENA SESIONA CON PRESENCIALIDAD DE TODAS SUS AUTORIDADES EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Leer Más

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

pdicocaina
nuestrospodcast
senapredwilliams

SENAPRED NO DESCARTA UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO Y TSUNAMI EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
senapredwilliams

SENAPRED NO DESCARTA UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO Y TSUNAMI EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
campana

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026: ESTE MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LISTAS DE ESPERA DEL PERIODO PRINCIPAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
caletamaria

BUSCAN REFORZAR LA SOBERANÍA NACIONAL CON PRESENCIA DE LA ARMADA AL SUR DE ISLA TIERRA DEL FUEGO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250