DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA INICIAR LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES

Este miércoles, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, junto al jefe de operaciones de la empresa IMPEG, Sebastián González Rivera, y el administrador municipal de Puerto Natales, Hugo Ojeda, visitaron el vertedero municipal, donde se informó sobre la reciente formalización del contrato que permitirá iniciar próximamente los trabajos de extinción del incendio que afecta al recinto.

Durante la visita, el delegado Ruiz Santana destacó el trabajo conjunto entre la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, enfatizando que este avance es fruto de una gestión coordinada para dar respuesta a una situación que preocupa a la comunidad.

“Son más de $672 millones de pesos que se ponen a disposición, a través de SENAPRED, para poder combatir y apagar a la brevedad posible este incendio”, informó la autoridad provincial.

Asimismo, agregó que “estamos cumpliendo con el compromiso asumido. La contratación se realizó a través de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, mientras que desde la Delegación Provincial estaremos a cargo de la fiscalización, elaboración de informes y coordinación con la Municipalidad, su unidad de Medio Ambiente y el área de Emergencia, asegurando que los recursos se utilicen de la mejor forma y se cumpla el objetivo de extinguir el incendio”.

Por su parte, el jefe de operaciones de la empresa IMPEG, Sebastián González Rivera, explicó que las labores incluirán mejoras en el terreno y la implementación de tecnología especializada. “Vamos a nivelar, ampliar los accesos para el trabajo de maquinaria y traer todo nuestro sistema desde Santiago y Concepción. Estimamos que los trabajos se desarrollarán durante dos o tres meses, pero en un mes y medio deberíamos tener el incendio contenido. Posteriormente, se procederá a su extinción definitiva utilizando material árido y espuma glaseada, además de retardantes de incendio importados desde Estados Unidos”.

En tanto, el administrador municipal, Hugo Ojeda, agradeció la gestión del Gobierno a través de la Delegación Provincial y Regional. “Manifestamos nuestro agradecimiento por esta buena noticia, y esperamos que los trabajos se realicen sin afectar el funcionamiento normal del vertedero, mejorando además los caminos y logrando finalmente apagar este incendio que tanto daño ha causado a la comunidad”.

De esta manera, el Gobierno avanza en soluciones concretas mediante la coordinación institucional y el compromiso permanente con la seguridad y bienestar de las y los habitantes de Puerto Natales.

