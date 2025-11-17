PDI PUERTO NATALES REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN

​Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Natales de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diversas diligencias investigativas, a raíz de una denuncia por el delito de violación, efectuada por una mujer adulta, de nacionalidad chilena.



El Subprefecto Juan Leiva Viacava, jefe de la BICRIM Puerto Natales, indicó: “a través del trabajo mancomunado con el Ministerio Público y las diligencias realizadas por detectives de la BICRIM Puerto Natales y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Punta Arenas, se logró establecer la dinámica de los hechos que involucran a un hombre de nacionalidad argentina, mayor de edad, quien habría accedido carnalmente a la víctima durante la madrugada del 16 de noviembre”.



Este lunes, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales para la audiencia de control de detención y formalización.

