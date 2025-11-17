Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de noviembre de 2025

PDI PUERTO NATALES REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN

​Este lunes, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales para la audiencia de control de detención y formalización.

pdinatales

​Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Natales de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diversas diligencias investigativas, a raíz de una denuncia por el delito de violación, efectuada por una mujer adulta, de nacionalidad chilena.

El Subprefecto Juan Leiva Viacava, jefe de la BICRIM Puerto Natales, indicó: “a través del trabajo mancomunado con el Ministerio Público y las diligencias realizadas por detectives de la BICRIM Puerto Natales y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Punta Arenas, se logró establecer la dinámica de los hechos que involucran a un hombre de nacionalidad argentina, mayor de edad, quien habría accedido carnalmente a la víctima durante la madrugada del 16 de noviembre”.

Este lunes, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales para la audiencia de control de detención y formalización.

CE2

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

Leer Más

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1
nuestrospodcast
RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-17 at 17

SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Servel-1-740x430

MAGALLANES REGISTRÓ ALTA PROPORCIÓN DE VOTOS NULOS Y BLANCOS EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-11-16 at 08

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES