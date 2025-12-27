Punta Arenas,
27 de diciembre de 2025

EXGUARDAPARQUES DE CONAF RECIBIRÁ EL PREMIO POR LA PAZ QUE CONFIERE EL OBISPADO

Ciro Barría de Puerto Natales. ​

Tradicionalmente el Obispado de Punta Arenas entrega cada 31 de diciembre, en la iglesia Catedral, el Premio por la Paz a un magallánico que se haya destacado en promover el valor de la paz.

Este año la distinción recayó en Ciro Barría Vargas, un exguardaparques de Conaf, domiciliado en la ciudad de Puerto Natales, hasta donde viajó este viernes el obispo Oscar Blanco para comunicarle personalmente el reconocimiento.

Ciro Barría fue homenajeado en mayo de este año por la Corporación Nacional Forestal en un acto realizado en la Plaza de Armas de Punta Arenas, tras haber cumplido 45 años de servicio, desempeñándose en la última etapa de su carrera como guardaparques del Monumento Natural Cueva del Milodón.

La Prensa Austral


CONAF ENTREGA RECOMENDACIONES A VISITANTES DE TORRES DEL PAINE POR FRENTE DE MAL TIEMPO

EXGUARDAPARQUES DE CONAF RECIBIRÁ EL PREMIO POR LA PAZ QUE CONFIERE EL OBISPADO

NUEVOS ESPECIALISTAS EGRESAN DEL CURSO DE COMANDOS 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cosmoandina1-700x367

OBRA TARAPAQUEÑA “COSMOANDINA” EN PUNTA ARENAS

“QUERER TRABAJAR Y NO PODER HACERLO ES COMPLEJO”: PRESIDENTE TACOPA CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD INFORMATIVA TRAS ACCIDENTE QUE AFECTÓ SUMINISTRO DE GNC EN PUNTA ARENAS