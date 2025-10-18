CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

Los hechos acontecieron en la tarde de este viernes mientras un turista que pernoctaba en el camping administrado por el concesionario Vértice, en el sector de Paine Grande, utilizaba una cocinilla en un lugar no autorizado para dicho fin, cuando de forma repentina se produce una inflamación del equipo, provocando una alerta de incendio que fue rápidamente sofocado por el personal del camping.

La empresa informó de la situación al personal guardaparques de Conaf en el sector y, desde allí, a la Administración del Parque Nacional Torres del Paine, resolviendo la inmediata expulsión del visitante de nacionalidad francesa.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 20.653 para la protección del Bosque Nativo está prohibido encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las áreas protegidas.

El incidente ocurre justamente cuando se cumplen 20 años del mega incendio en el Parque Nacional Torres del Paine que se inició el año 2005 en el sector de Laguna Azul y que fue provocado por la acción de un turista checo, de igual forma, por el uso de una cocinilla en lugar no habilitado al interior de un área protegida.

