FUNDACIÓN INTEGRA LLAMA A POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA EL AÑO PARVULARIO 2026 HASTA ESTE VIERNES 05 DE DICIEMBRE

Fundación Integra refuerza el llamado a las familias a postular a las salas cuna y jardines infantiles de la región de Magallanes y de todo el país, para el año parvulario 2026, a través del proceso que se realiza de manera online en www.integra.cl, hasta este viernes 5 de diciembre, a las 18:00 horas.

La institución destaca la importancia de poder ingresar al sitio web con anticipación y seguir todos los pasos hasta recibir el comprobante de postulación en su correo electrónico.

Las familias que ingresan por primera vez a la plataforma deberán crear una cuenta de usuario, mientras que si han postulado en años anteriores, deberán ingresar con el usuario y contraseña previamente registrados. El sistema les permitirá postular a todos los establecimientos que consideren pertinentes. En la sección “Busca tu jardín” en www.integra.cl pueden revisar información de cada establecimiento.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, enfatizó que “la asistencia al jardín infantil es fundamental para el desarrollo holístico de niñas y niños, aquí podrán aprender a través del juego, en ambientes de bienestar, amorosos y seguros, con equipos educativos profesionales y comprometidos con una educación parvularia de calidad, por lo que invitamos a las familias a postular a nuestras salas cuna y jardines infantiles de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, hasta este viernes 05 de diciembre.”.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

En el contexto del proceso de postulación para el Año Parvulario 2026, también se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta a Familias Integra, herramienta que permite visualizar aspectos como el nivel de satisfacción de las familias con los establecimientos de Fundación Integra.

En esta versión participaron alrededor de 8 mil personas que fueron encuestadas el último trimestre del 2024, por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC). Entre los resultados, destaca que el 97% de las familias recomienda las salas cuna y/o jardines infantiles a nivel país, cifra que aumenta al 98,2% en Magallanes.

En cuanto a la evaluación de la experiencia de niñas y niños en las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra, 71% de las familias asignó la nota máxima 7. En tanto, un 77% afirma que es importante que niñas y niños asistan al jardín infantil porque aprenden cosas nuevas.

En el ítem “Espacios amorosos y seguros”, el 94% de las familias considera que el establecimiento al que asisten niñas y niños siempre genera espacios de respeto. Además, un 97% afirma que niñas y niños recibieron una alimentación saludable en la sala cuna y/o jardín infantil.

A QUÉ NIVEL DEBE ASISTIR MI HIJA O HIJO SEGÚN SU EDAD

Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.

Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años (edad cumplida a marzo 2025, 1 año).

Nivel Medio Menor: 2 a 3 años (edad cumplida a marzo 2025, 2 años).

Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años (edad cumplida a marzo 2025, 3 años).

Quienes requieran mayor información sobre el proceso de postulación, pueden consultar al teléfono de la oficina regional 61 229 73 00 o en las redes sociales oficiales de Fundación Integra e Integra Magallanes.