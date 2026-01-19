MÁS DE 50 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA “VACACIONES EN MI JARDÍN” DE FUNDACIÓN INTEGRA ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS

​Disfrutando de un entretenido y mágico “parque de diversiones”, 52 niñas y niños dieron la bienvenida al programa Vacaciones en mi Jardín (VMJ) de Fundación Integra, que se lleva a cabo en la sala cuna y jardín infantil Keola Kipa de Punta Arenas, y que entrega acceso a un espacio de bienestar integral con múltiples oportunidades de juego y disfrute, en ambientes enriquecidos, seguros y bientratantes, durante el receso de los establecimientos educativos en verano.



Este hito contó con la participación del seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, quienes acompañaron a las niñas, niños y equipo educativo en esta experiencia que vistió de colores y alegría los espacios del jardín infantil.



El director regional de Integra destacó que “desde el año 2002, Fundación Integra entrega esta alternativa a niñas, niños y familias que requieren continuidad de atención en los meses de enero y febrero, cuando las salas cunas y jardines infantiles se encuentran en receso estival, brindándoles acceso a diferentes actividades lúdicas y recreativas, en las que se promueven el juego, la exploración y protagonismo de la niñez, considerando sus intereses y necesidades, en un espacio seguro, acogedor y de bienestar, donde pueden disfrutar de sus vacaciones entre pares, durante estas seis semanas”.



Por su parte, el seremi de Educación afirmó que “en verano, el Ministerio de Educación participa y colabora con el desarrollo de numerosas actividades en todo nuestro país y también en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y, en este marco, quisiéramos destacar y felicitar el programa “Vacaciones en mi jardín” que realiza Fundación Integra, atendiendo a 52 niñas y niños de los niveles sala cuna y medios, con una propuesta interesante centrada en las actividades lúdicas y el juego, siendo una instancia que está al servicio de las familias de Punta Arenas”.



El equipo educativo está conformado por 19 trabajadoras, liderado por su directora, Jessica Aravena, quienes participaron en una jornada de capacitación, durante toda una semana (del 05 al 09 de enero), sobre diferentes ámbitos para la gestión y funcionamiento del programa. Asimismo, profesionales del equipo regional de Integra acompañan y asesoran permanentemente al equipo.





El programa cuenta con materiales didácticos y elementos de protección personal –como bloqueadores solares y gorros– para responder a las distintas necesidades que presenten las actividades y salidas recreativas, además de entregar una alimentación acorde a la estación y a los requerimientos de las niñas y niños participantes.



Además, se implementa un proyecto de transporte gratuito, con una capacidad para 15 párvulos, que permite entregar un importante apoyo a las familias que cuentan con necesidad de traslado desde y hacia el jardín infantil, favoreciendo así el acceso y la asistencia de niñas y niños.





