24 de enero de 2026

SENDA ABRE POSTULACIONES AL PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA 2026

Iniciativa gratuita busca fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en espacios laborales de Magallanes.

Trabaja con Calidad de vida 2026

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, abrió el proceso de postulación al Programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV) 2026, iniciativa dirigida a organizaciones públicas y privadas de la Región de Magallanes y de todo el país que deseen implementar acciones preventivas en sus espacios laborales.

Trabajar con Calidad de Vida es un programa 100% gratuito, cuyo objetivo es fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas entre personas trabajadoras, contribuyendo a la generación de entornos laborales más saludables, al autocuidado y al desarrollo de culturas organizacionales preventivas.

De acuerdo con datos de SENDA, el 52,5% de quienes consumen alcohol se embriagó al menos una vez en el último mes; un 59,7% reporta consumo regular de alcohol y un 12,2% declara consumo de cannabis en el último año, cifras que evidencian la importancia de impulsar estrategias preventivas sistemáticas en los lugares de trabajo.

Al respecto, la Directora Regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó que “el programa Trabajar con Calidad de Vida es una herramienta concreta para que las organizaciones de nuestra región fortalezcan el bienestar integral de sus equipos. Prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral no solo protege la salud de las personas, sino que también mejora los climas organizacionales, reduce riesgos y promueve espacios de trabajo más seguros y responsables”.

Diversos estudios han demostrado que las organizaciones que incorporan políticas preventivas en sus entornos laborales pueden registrar disminución de accidentes del trabajo, reducción del ausentismo y mejoras en la productividad, generando impactos positivos que también se reflejan en la vida familiar y social de las y los trabajadores.

En la región, en el ámbito laboral, se desarrollaron intervenciones en pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto del sector público como privado. Estas acciones permitieron alcanzar a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras, incorporando la instalación de políticas preventivas institucionales y la implementación de estrategias en las dimensiones individual, familiar y laboral, orientadas a promover entornos de trabajo más saludables y seguros.

Asimismo, durante el año 2025 se realizaron Jornadas de Buenas Prácticas, enmarcadas en el indicador de “apoyo social” del Programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV), específicamente dentro de la dimensión laboral-familiar. En estas instancias se promovieron acciones tales como la generación y participación en redes de prevención con otras organizaciones, así como el apadrinamiento de organizaciones o comunidades, con el fin de desarrollar estrategias preventivas alineadas con los principios de la Responsabilidad Social Empresarial.

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REALIZA POSITIVO BALANCE DE TALLERES EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE MAREA ROJA 2025

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

hockey

CLUB DE HOCKEY MAGALLÁNICO INVITA A PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO GRATUITA DE PATINAJE Y HOCKEY

MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES