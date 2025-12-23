PASCUERO DE GENDARMERÍA CELEBRÓ LA NAVIDAD CON NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL JOSEFINA BRAUN

Como es ya tradición, los funcionarios del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, padrinos del Jardín Josefina Braun, brindaron una tarde navideña a las y los pequeños de esta institución.

​



El teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, jefe de unidad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas explicó que "como funcionarios del CP, para nosotros es una tremenda alegría poder retribuir en estas fiestas de fin de año a quienes más lo necesitan".

​



Por su parte, la directora de este jardín, Fabiola Valenzuela Águila, manifestó que "es un tremendo regalo para nuestros niños y niñas que Gendarmería sea parte de nuestra comunidad educativa, que se sientan presentes en esta celebración navideña, y que junto con las familias podamos brindarles a los niños esta gran fiesta en un local, con regalitos, muchos juegos y algo para compartir, por lo que estamos muy agradecidos que sean parte de esto".

​



La comunidad educativa del jardín Josefina Braun, ha desarrollado ya por varios años una positiva relación con la institución penitenciaria, y en ese sentido han sido múltiples las ocasiones en que esta comunidad educativa del sector sur de Punta Arenas ha contado con la amistad y afecto de Gendarmería de Chile.

​

