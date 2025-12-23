Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

PASCUERO DE GENDARMERÍA CELEBRÓ LA NAVIDAD CON NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL JOSEFINA BRAUN

​Con mucha felicidad las pequeñas niñas y niños del jardín infantil Josefina Braun de la Fundación Integra en Punta Arenas recibieron de mano del Viejo Pascuero muchos regalos, juegos, dulces y entretención.

gendarmerianavidad
Como es ya tradición, los funcionarios del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, padrinos del Jardín Josefina Braun, brindaron una tarde navideña a las y los pequeños de esta institución.

El teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, jefe de unidad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas explicó que "como funcionarios del CP, para nosotros es una tremenda alegría poder retribuir en estas fiestas de fin de año a quienes más lo necesitan".

Por su parte, la directora de este jardín, Fabiola Valenzuela Águila, manifestó que "es un tremendo regalo para nuestros niños y niñas que Gendarmería sea parte de nuestra comunidad educativa, que se sientan presentes en esta celebración navideña, y que junto con las familias podamos brindarles a los niños esta gran fiesta en un local, con regalitos, muchos juegos y algo para compartir, por lo que estamos muy agradecidos que sean parte de esto".

La comunidad educativa del jardín Josefina Braun, ha desarrollado ya por varios años una positiva relación con la institución penitenciaria, y en ese sentido han sido múltiples las ocasiones en que esta comunidad educativa del sector sur de Punta Arenas ha contado con la amistad y afecto de Gendarmería de Chile.


1eracomisaria

MÁS DE 5.000 INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y 825 VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN EN PUNTA ARENAS DURANTE 2025

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Noticias
Relacionadas
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

