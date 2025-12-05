PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR

Paola Valenzuela Pino, directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), informó a la comunidad sobre el proceso de postulación a los establecimientos de educación parvularia para el año 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Las familias podrán realizar su inscripción hasta el viernes 5 de diciembre de 2025, mediante el portal www.junji.cl/postulaciones , accediendo al Sistema de Inscripción y Matrícula (SIM) Multipostulador.

Se trata de una plataforma completamente digital que permite realizar postulaciones desde computadores o dispositivos móviles, con la posibilidad de seleccionar más de un recinto mediante mapas interactivos georreferenciados. El sistema entrega información en tiempo real sobre unidades educativas con asignación inmediata y disponibilidad de cupos, permitiendo realizar cambios antes de formalizar la solicitud.

Para quienes requieran asistencia, la JUNJI habilitó canales presenciales y telefónicos. Las familias pueden acercarse a cualquier establecimiento de la institución o comunicarse al 61 2 748207, correspondiente al Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC). Asimismo, se dispuso un punto de apoyo en las oficinas de la Dirección Regional de JUNJI, ubicadas en José Menéndez 788, Punta Arenas, donde se entrega orientación directa.





​



​

