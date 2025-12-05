Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR

Buenos días región

junjimagallanes

Paola Valenzuela Pino, directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), informó a la comunidad sobre el proceso de postulación a los establecimientos de educación parvularia para el año 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Las familias podrán realizar su inscripción hasta el viernes 5 de diciembre de 2025, mediante el portal www.junji.cl/postulaciones, accediendo al Sistema de Inscripción y Matrícula (SIM) Multipostulador.

Se trata de una plataforma completamente digital que permite realizar postulaciones desde computadores o dispositivos móviles, con la posibilidad de seleccionar más de un recinto mediante mapas interactivos georreferenciados. El sistema entrega información en tiempo real sobre unidades educativas con asignación inmediata y disponibilidad de cupos, permitiendo realizar cambios antes de formalizar la solicitud.

Para quienes requieran asistencia, la JUNJI habilitó canales presenciales y telefónicos. Las familias pueden acercarse a cualquier establecimiento de la institución o comunicarse al 61 2 748207, correspondiente al Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC). Asimismo, se dispuso un punto de apoyo en las oficinas de la Dirección Regional de JUNJI, ubicadas en José Menéndez 788, Punta Arenas, donde se entrega orientación directa. 




actividad 1 (1)

FORTALECEN ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA PRIMERA INFANCIA EN PORVENIR

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

visita unidad y hospital (1)

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

APONKUYEN

PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS